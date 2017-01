La poesía urbana y la palabra silbante

Los ayuntamientos del "cambio" en Galicia no arrojan un balance prometedor de su gestión, así lo reflejan los indicadores sociales y económicos. La Coruña, por ejemplo, con los presupuestos paralizados, a expensas de los socialistas, ofrece una sensación de estancamiento por la inacción de un grupo político, cuya intención ha sido gobernar para su saquillo. Nos pica la curiosidad de conocer si la Concejalía de Participación Ciudadana e Innovación Democrática, caudalosa en su dotación, ha hecho algo para mejorar el cornijal democrático. El desdén que La Coruña sufre desde Madrid y del cacicato de San Caetano, ha pasado de la sumisión del PP, encabezado por el alcalde Negreira, a la desconfianza generada por los "mareantes". El déficit democrático, derivado del populismo, ha convertido el sermoneo del Dillo ti en palabrería silbante, la inversión en promoción turística no se refleja y el encargo externo de proyectos virtuales constituye un dispendio oneroso, tanto como la incorporación de personal "técnicamente" afín. El Mercado de Santa Lucía con el Centro Médico incorporado sin contar con la Xunta, sigue estancado. Trasladarlo al Paseo de los Puentes, donde la construcción está muy tasada, tras la lucha legal e incesante del sacerdote D. Marcelino Liste, no es solución, porque deja sin servicio a la populosa barriada de la Falperra y sus aledaños. La política de llamar la atención y no concretar nada, es poesía urbana. La codicia municipal por el suelo edificable de los muelles portuarios, nos retrotrae a épocas de la burbuja inmobiliaria, cuando lo que debiera encuadrarse en un coherente y analítico plan, no fue otra cosa que la edificación en serie que degradó a tantos barrios coruñeses.

Otrosidigo

Del presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Sr. Louzán acabamos de tener noticia por los tribunales. Por la sede federativa, radicada en La Coruña, ni se le ha visto. El contrato contraído con el ayuntamiento no parece respetarse. Solo se sabe que adquirió locales en el extrarradio y ahora "empuja" a su manera para la puesta en marcha de unos campos de juego en el área de la Torre.