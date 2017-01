Año sin elecciones pero con importantes congresos en tres partidos

Parece mentira pero, salvo disolución anticipada al amparo de la facultad que el artículo 115 de la Constitución reconoce al presidente para disolver ambas cámaras o una de ellas, empieza un año sin elecciones a la vista, que ya es novedad en la política española habitualmente movida y con frecuencia inquieta por una o varias convocatorias. Un año propicio para que los partidos revisen o ratifiquen sus propuestas y alianzas y para que, en su caso, renueven o no a sus dirigentes que, seguro, acabarán siendo sus candidatos cuando toque. Año propicio para los tres congresos anunciados, PP, Podemos y PSOE. Los dos primeros a la vuelta de la esquina y para antes del verano el de los socialistas, que se presenta como el más importante en términos de interés general y determinante para el propio partido porque a la trascendente decisión de elegir a su secretario general une la de definir su orientación para lo que queda de legislatura que es casi todo. Por lo que trasciende lo único que cabe decir es que hay en el partido deseos de que aparezcan varios aspirantes pero ninguno de los que se van significando lo hace con seguridad. La presidenta andaluza, el vasco López y el mismo presidente de la Gestora figuran en las apuestas pero, de momento, nada más. Mas seguro es Pedro Sánchez a quien me parece pronto para dar por desahuciado, como hacen quienes dicen conocer las interioridades de Ferraz, habida cuenta del malestar que causó su liquidación y las muchas ganas que demostró en continuar en primera línea. No lo daría yo por acabado. De la decisión que tomen los votantes en las primarias dependerá la línea que seguirá el partido durante la legislatura y eso nos importa a todos. Podemos quiere hacer coincidir su congreso con el del PP ya en febrero y también decidirán sobre su liderazgo y definición. Dos asuntos que suelen ir muy emparentados y por eso entiendo mejor la propuesta de Iglesias que la de Errejón si es que lo que pretende es separarlos. Si, como parece, gana Iglesias no se cómo podría imponer la línea más pactista y descentralizada que postula Errejón y a la inversa, este no podría guiar la radicalización y la centralización del partido. Son varios e importantes los asuntos que debe definir Podemos además de su liderazgo pero este es el decisivo como, por otra parte, lo es en todos los partidos. En el PP las cosas no se presentan inciertas. Nadie discute a Rajoy y, vistos los resultados, es lógico que así sea. Con independencia de sus responsabilidades en etapas anteriores que están saldadas, no hay en el partido quien se le pueda enfrentar. De los antiguos porque la militancia popular no los soportaría a estas alturas. Las apariciones de Aguirre, de Rato o de Aznar, o la recentísima de Trillo evidencian que de aquellos dirigentes mejor no acordarse porque su paso por el gobierno es inseparable de decisiones lamentables en varios órdenes. Les caracterizó y caracteriza una arrogancia sin límites que no se consiente ya en la política española. Que tanta paz lleven cuanta dejan, solían decir nuestros abuelos. Tampoco entre los nuevos se significa alguno para competir con Rajoy y de momento tienen encargos importantes para el congreso de febrero porque asumen la responsabilidad de elaborar las grandes ponencias para el debate. En contraste con los veteranos son gente próxima y muy conscientes de las causas que provocaron las importantes pérdidas de apoyo del partido.

Es cierto que, como suele decirse, la vida interna de los partidos importa poco a los ciudadanos, pero sólo hasta cierto punto porque con todos sus errores y excesos necesita la democracia a los partidos y mejor solventes y bien dirigidos que en crisis y desorientación continua.