¿Educas o consientes?

A veces tengo la sensación de que algunos padres han renunciado a educar a sus hijos y aceptan someterse a algunas imposiciones que sus propios hijos diseñan. Esta renuncia a nuestras obligaciones supone, de alguna manera, echar a los niños al monte, un poco que hagan lo que les dé la gana pero que no me molesten. Así podemos ver a niños de 12 años con móviles de última generación con conexión directa a la red para que dejen volar su imaginación hasta límites insospechados, porque si bien es cierto que todos sabemos los beneficios de las nuevas tecnologías, sabemos también los grandes peligros que el acceso sin control a las mismas pueden llevar a nuestros hijos a destinos indeseables. Podemos también mencionar los horarios de la juventud actual y hay quien en un ejercicio irresponsable de libertad mal entendida consiente que sus hijos menores campen a sus anchas hasta altas horas de la madrugada e incluso hasta el amanecer. Hace unas semanas que una menor fallecía tras un coma etílico por haber participado en un botellón, o sea en un encuentro descontrolado de jóvenes, también menores, para consumir alcohol sin más límite que el de su propio presupuesto. ¿Dónde creían los padres de esa niña, de apenas 15 años, que estaba su hija a las 4 de la madrugada? Creo recordar que la consecuencia de este luctuoso hecho se saldó con el fallecimiento de la niña y la dimisión de un policía local. Es posible que sea más fácil decir que sí a nuestros hijos que educarlos. Sobre todo, en un momento en el que no existe una escala de valores compartida que nos permita actuar a los padres con un código de conducta aceptado por la sociedad y asumido por los niños de buen grado. Y es verdad, algunos padres trasladamos el modelo educativo que en su día recibimos para unos jóvenes que no viven la realidad que nosotros vivimos. O lo que es lo mismo, los queremos educar para un modelo social que ya no existe. Y esto puede tener consecuencias porque de alguna manera formamos a nuestros hijos para una realidad imaginaria. Otros padres parecen entender que la educación pasa por la libertad absoluta permitiendo que los menores actúen como adultos saltándose hitos educativos que dejarán profundas lagunas y producirán jóvenes que desconocerán el respeto, la disciplina y las prioridades que a lo largo de su vida podrían ayudarles a tomar decisiones acertadas o erráticas. Nuestra sociedad necesita un código deontológico para nuestra juventud, una escala de valores que aprendan en su casa y les ayude a formarse en sus colegios pero que nadie espere que en los colegios les eduquen a sus hijos. Los tiempos extraños permiten que unos padres que impongan un castigo razonable a sus hijos, puedan incluso ser sancionados por ello de tal manera que alguien en algún momento sencillamente no sepa qué hacer. Este será el momento en que los padres tengamos que decidir entre educar a nuestros hijos, tarea compleja, y cada vez más, o consentirles todo aquello que se les antoje. Esa falsedad aparentemente asumida de los padres-amigos de sus hijos, no la comparto. Los padres somos padres y nuestra responsabilidad con nuestros hijos consiste en educarlos. Y cuidado, descubrir esto demasiado tarde generará un mal posiblemente irreversible. Yo desde luego, con aciertos y con errores, no renuncio a educar a mis hijos. Usted decide. Y para aquellos que hablan de libertad cuando piensan en sus hijos, recordarles a Epicteto que dejo escrito: "Solo los educados son libres".