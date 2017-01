¡Dimita y váyase, Sr. ministro!

El 24 de julio de 2013, a las 20.41, tenía lugar el Angrois, un accidente ferroviario de un tren Alvia, el segundo más grave de toda la historia ferroviaria española, con dirección a Ferrol y procedente de Madrid-Chamartin. Viajaban 216 personas y todo apunta a que, como consecuencia de la alta velocidad que llevaba y la falta de medidas de seguridad preventivas, descarriló a la altura del puente de la Vía de la Plata, resultando un total de ochenta muertos y unos ciento cuarenta heridos.

Cuando el actual ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, era alcalde de Santander, en el mes de julio del año 2016, presentó ante el Pleno del ayuntamiento, una moción solicitando: "Que el futuro Gobierno de la Nación, abra una comisión de investigación en sede parlamentaria para dirimir las posibles responsabilidades políticas, en el accidente ferroviario de Angrois (cuestión esta, que tanto el PSOE como el PP, se opusieron a llevarla a cabo en la sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados el 27 de abril, por iniciativa del partido Podemos), así como la constitución de una comisión de expertos y técnicos independientes".

El 29 de diciembre, la Plataforma Víctimas Alvia 04155, se reunieron con el susodicho ministro, para pedirle que cumpliese con lo que les había prometido en su etapa de alcalde de Santander. Pero el "impresentable" ministro, les vino a decir que cuando no se sabía quien iba a gobernar en España, podía prometer lo que esperaba que su partido no se viese obligado a llevar a cabo, pero como ahora quien gobierna en España es el PP, a quien debe rendirle pleitesía y amor fraternal, no se le puede exigir algo, que desde su propio partido lo consideran como improcedente.

Cuando he podido ver las caras de los representantes de la Plataforma al salir de la reunión del ministerio, con aquel semblante de dolor, rabia contenida, tristeza e impotencia, no me pude contener el sentirme solidario con los mismos, al mismo tiempo que les animo para sigan adelante y no decaigan en sus reivindicaciones, hasta que se clarifiquen todas las responsabilidades políticas, o las que fueren, del o de los dirigentes políticos implicados.

En el mundillo de la política, y concretamente en este país, la palabra dimisión, no existe. Hemos tenido en los últimos tiempos multitud de casos de personajillos de la esfera pública, que se agarraban al puesto como las garrapatas a la piel de los animales, y solo porque la justicia intervino, decidieron dimitir, decían ellos para "defender mejor mis intereses". El Sr. De la Serna, sigue el mismo camino. Cualquier político, con criterio propio, personalidad, responsable de sus actos y sus compromisos con unas personas que han perdido lo que más querían en esta vida, o que están padeciendo las secuelas de las graves heridas sufridas en el accidente ferroviario, no se les puede defraudar de esa manera; hay que tener bien poca comprensión y sentimientos por el prójimo, para jugar tan fríamente con los sentimientos de tanta gente, salvo que uno sea un perfecto cobarde y prefiera conservar su puesto de politiquillo, que mantener sus compromisos con los ciudadanos a quienes dice representar como miembro de un Gobierno. ¡Dimita y váyase Sr. ministro!, ha perdido la oportunidad de ser un político serio.