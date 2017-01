Formas de decir

Pienso que saber decir las cosas de forma conveniente se capta mejor con el siguiente ejemplo que copio del libro Pasó haciendo el bien de Francisco Fernández-Carvajal: "No es lo mismo que una madre diga a su hijo adolescente: ¿te has dado cuenta, hijo? ¡Tienes la habitación hecha una verdadera pocilga!", a decirle: "he visto que tienes la habitación desordenada, ¿quieres que te ayude a organizar las cosas?" Empezamos un nuevo año con la ilusión con que los jóvenes -y nosotros lo somos en espíritu- inician siempre las empresas que les suponen una novedad, con el ánimo con que se enfrentan a un nuevo reto. Y me he propuesto que en la andadura de mis minutos a lo largo de 2017, si Dios me salud y a ustedes aguante, que las breves formulaciones que yo aquí plasme sean dichas siempre con ese tono amable, positivo, cordial que se deduce del ejemplo puesto. Opino que hay una exagerada cantidad de brusquedades, descalificaciones, improperios y reprobaciones de todo tipo en el diálogo social, sea en artículos, o en charlas entre tertulianos, políticos, o compañeros sobre cualquier asunto. Seamos más amables, practiquemos -que creo que dijo alguien- la elegancia de la cortesía. Y con una sonrisa, mejor.