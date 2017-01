La promoción turística exige una ciudad a punto

Un grupo de consultores y expertos ha sido encargado por el Ayuntamiento de La Coruña para realizar el Plan Estratégico de Turismo de nuestra ciudad, cuyo objetivo es potenciar sus recursos como han hecho, al parecer con éxito, en otras capitales norteñas. Los estrategas turísticos habrán de empaparse, previamente, de la historia local y moldear su destino al sentido de la vida por encima del tiempo. Como ciudad-puerto, La Coruña concentra su eclosión vital en torno a la escenografía de su bahía. Aquí, la vida no se desliza sin contar con la naturaleza, la verdadera aristocracia de nuestra urbe. Por tantas razones, hay que divulgar con énfasis el litoral de la Torre de Hércules, y conseguir que el patrocinio de la Unesco se extienda a la fachada marítima, donde las incomparables galerías son señas de identidad que fortalecen la imagen de La Coruña, cuya historia no se entiende sin el mar. Para que el Plan Estratégico de Turismo cristalice, nuestra ciudad ha de estar a punto, es decir, contar con estructuras tan elementales como una Intermodal, estación marítima, accesos amplios, aeropuerto dotado de ayudas a la navegación, museo marítimo, etc.; y, en el plano cultural, rescatar el Festival de Mozart, la temporada de Ópera, y darle amplio apoyo institucional a la prestigiosa temporada hípica de Casas Novas. La Coruña entiende la cultura como el aliento a una vida más amplia, en la que no se cuestionan los valores de la tradición. Estamos ante una ciudad que ha crecido a impulsos de las circunstancias cíclicas, en las que la vocación de talento se vio superada por la especulación. Su remodelación es necesaria, pero conviene tener en cuenta las advertencias del arquitecto Busquets, director del proyecto urbano que afecta a toda la urbe: "Prohibido copiar y no imitar proyectos ya ejecutados en otras urbes". Anticipar, como se hizo, de la implicación de Inditex en la promoción turística, ha sido una demasía, si no se ha consultado previamente. En términos de eficacia, para llevar a cabo el Plan Estratégico de Turismo hay que contar con la Xunta de Galicia, que continúa con el suma y sigue del dinero público hacia un único destino.

Otrosidigo

En tiempo en los que las familias vulnerables no pueden pagar sus recibos de luz y gas, la Xunta de Galicia -de los bolsillos de los contribuyentes- destinará doscientos mil euros a la iluminación de la polémica Ciudad de la Cultura. Es una fórmula de darle visibilidad nocturna al mamotreto.