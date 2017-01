Perplejidad en la calle

No se habla de otra cosa. Me refiero, por si no habían caído, de la prisión a los cuatro exdirectivos de la Caja gallega fusionada más el abogado que les asesoró. Si se quería crear una cortina de humo para tapar otros desafueros, ha sido un éxito total. Todos pedaleando con el tema. Se invocan razones de impunidad y de ejemplaridad para meterlos en la cárcel a bote pronto; como también se mezclan sensaciones de satisfacción en algunos, como de perplejidad en otros muchos más. ¿Qué ejemplaridad quiere proponerse? ¿La de que hasta los poderosos van a la cárcel? Hubo ejemplos anteriores ejemplos con Roldán, Mariano Rubio, Conde, Rato? Y ya se ve que no escarmentamos. Quizás la ejemplaridad buscada es que devuelvan lo hurtado. Pero tampoco se ha conseguido. Lo que sí se ha logrado es airear las contradicciones a injerencias de los políticos, de los que sí querían la fusión y los que se oponían, y de pasada agrandar la brecha entre La Coruña y Vigo pues todos los internados en prisión de allí proceden. Asunto nada claro, más sin haber leído la sentencia que además está recurrida. Esa es mi modesta opinión que confío poder aclarar algún día, aunque mi confianza va y viene.