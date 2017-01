Galicia se juega con la financiación su bienestar

Un nuevo sistema de financiación para las autonomías está en marcha. El Gobierno central y los presidentes autonómicos acordaron el pasado martes, en el Senado, tenerlo cerrado a lo largo de este año. No va a resultar sencillo. Inevitablemente, aunque todas las comunidades muestran voluntad de alcanzar acuerdos, cada una arrima el ascua a su sardina, promoviendo los criterios de reparto favorables a sus intereses. Aunque el encuentro fue de guante blanco quedaron patentes las primeras distancias. Rajoy acotó los límites del debate. Hay menos que repartir, la recaudación fiscal cayó en 20.000 millones de euros, y los gastos compartidos aumentaron, 40.000 millones de euros más en pensiones. Eso significa una cosa: va a resultar imposible que todas las regiones salgan ganando.

El presidente del Gobierno de la nación y los de las 17 autonomías llevaban sin reunirse desde 2012. La demora en la convocatoria revela la escasa utilidad de los encuentros, golosos para la foto pero nada prácticos. Principalmente por las escasas ganas de cooperar. No surgió, al menos hasta la fecha, voluntad sincera para alinearse ante objetivos comunes esenciales, si bien tampoco nunca como hoy estuvo tan fraccionado el poder. Cataluña y el País Vasco dieron plantón al resto. Mal inicio tratándose de autonomías con tanto peso y que tanta tensión generan en el debate sobre el modelo territorial y financiero del país.

Galicia se juega un modelo justo y claro, del que, con el escaso dinamismo actual y el elevado grado de subordinación a las prestaciones sociales, van a depender absolutamente sus Cuentas y su estado del bienestar durante los próximos años. Seguramente queda por delante una negociación dura, larga y polémica, menos optimista de lo que la pintaron esta semana barones y baronesas. El problema del enrevesado sistema en vigor es que ni siquiera los expertos lo entienden, por sus mecanismos de cálculo complejos, oscuros y llenos de recovecos.

Tampoco existe consenso entre los sabios sobre cómo arreglarlo. Unos defienden integrar y compartir la gestión tributaria. Otros lo consideran una regresión, un torpedo a la descentralización. Unos sugieren crear reservas de ahorro en los ciclos de bonanza de las que echar mano cuando aparezcan las vacas flacas. Otros ponen en duda que los dirigentes ahorren por adelantado para luego correr el riesgo de dejar la hucha llena al rival.

Distribuir con equidad el dinero es prácticamente misión imposible por dos razones: Ningún territorio quiere perder su porción de la tarta y ninguna administración autonómica se hace responsable de sus gastos. Nadie admite que derrocha. Cualquier partida, hasta la más disparatada y superflua, acaba adquiriendo categoría de indispensable. Cuando los euros no alcanzan, el remedio es llorar y evadir culpas: los otros nos roban. La demagogia y el ventajismo sin escrúpulos intoxican los planteamientos. Principios elementales como la solidaridad languidecen. A los ricos les duele ceder un céntimo. Los pobres no dejan de pedir, sin realizar autocrítica sobre el rédito obtenido con lo que ya recibieron. En una disputa hipócrita, quienes mayor agujero generan más impuestos bajan y los endeudados hasta las cejas piden la condonación de los préstamos. El que administró con mesura la casa acaba castigado y pagando con su esfuerzo por lo suyo y lo de los demás.

En 35 años el sistema cambió cinco veces. Cada nueva versión nació entre aplausos generales: ninguna autonomía perdía terreno. Eso también contribuyó a perpetuar diferencias estructurales. No existía necesidad de corregirlas, nadie lo demandaba. Ahora apenas queda panchón que trocear y de ahí nacen los inconvenientes. Primera pregunta al empezar a hablar: ¿Para qué reclaman el dinero las comunidades? Lo lujos y los dispendios, que los sufrague cada cual. La sanidad y la educación resultan esenciales, prestadas en análogas condiciones. Dos ciudadanos en circunstancias económicas similares e idéntica situación familiar tienen que tributar lo mismo y recibir servicios de idéntica calidad, con independencia del lugar en el que residan.

Para garantizar un trato en equidad hay que afinar mucho en el cálculo de los costes per cápita. Una población joven realiza un uso muy distinto de los hospitales que otra envejecida. No cuesta lo mismo sostener una red de atención primaria o de colegios en un área dispersa, de agreste orografía, que en otra de desplazamientos cortos y núcleos concentrados. La Conferencia de Presidentes asumió los desequilibrios demográficos como criterios para diseñar una estrategia estatal, planteamiento que defendió Galicia. Un punto de partida interesante si se traduce en algo concreto, lo que está por comprobar.

Al final, por muchos argumentos técnicos esgrimidos, las decisiones llegarán de la política. Y en este asunto no existen amigos de partido. La afinidad ideológica no determina los posicionamientos. A los grupos del Parlamento gallego les llega una ocasión para soltar esos lastres electorales que tanto los maniatan y unir fuerzas: un buen acuerdo en materia de financiación autonómica no beneficia a ninguna formación en particular sino a todos los gallegos. Y Galicia tiene la ocasión de tejer, sin parcialidad, un amplio frente con las comunidades que comparten argumentario para imponer su peso.

Un nuevo modelo fácil de entender y transparente, sin pactos bajo la mesa, debe conseguir la implicación de las autonomías en un proyecto conjunto. Hacerlas copartícipes de los ingresos pero también colocarlas en situación de responder del destino que les otorgan. Recurrir de manera permanente al déficit y a los préstamos no arregla la situación. En realidad, la agrava, al traspasar a las generaciones venideras el precio de la imprudencia fiscal y de la incompetencia. Con una financiación eficaz y ponderada no importa el lugar de nacimiento para acceder a las mismas oportunidades y competir en igualdad. Pese a las transferencias millonarias a las administraciones periféricas, la distancia entre territorios prósperos y desfavorecidos no mengua. Y ese es el drama de España con el que hay que terminar.