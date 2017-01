Aquí no hay quien viva

Es el título que identifica a una serie de humor emitida por una TV que consigue arrancarnos unas sonrisas en estos tiempos difíciles. Pero además recoge muy bien el sentimiento de muchos españoles hartos de sufrir castigos inexplicados y acosos de todo tipo. En estos tiempos de crisis y de enormes dificultades en las economías domésticas, vemos como el precio de la electricidad se dispara aprovechando el frío que nos acompaña. Lejos de demostrar cierta sensibilidad con los ciudadanos, las compañías eléctricas elevan sus precios en búsqueda de incrementar sus enormes beneficios a costa de nuestros bolsillos. La pobreza energética que castiga a las familias no encuentra ayuda alguna en los vampiros que nos venden los kilovatios. Lo mismo ocurre con el precio de los carburantes que suben sin cesar y más cuando se aproxima un puente o unas vacaciones. Es como si alguien pensara en fastidiarnos los periodos estivales antes de comenzarlos. Y cuando todo esto ocurre somos muchos los penitentes que nos acordamos de la Justicia más que nada por lo injustas que nos parecen estas decisiones inexplicables que nos asfixian. Pero claro hablar de Justicia en un país en que la familia Pujol campa a sus anchas y aún hoy continúa incrementando su riqueza pues nos hace pensar que la Justicia tampoco es igual para todos. Bien es cierto que a muchos parece llegarles con que ciertos personajes populares hayan pasado por la cárcel como si fueran el gran icono de la corrupción en España. Sinceramente para mí la condena de la prensa rosa o la del telediario es más pan y circo, que pedían los romanos, que Justicia. Ajusticiar a personajes populares como medida ejemplarizante no deja de ser una utilización poco natural de la Justicia. Y entre cabreo y cabreo de los sufridos ciudadanos nos cuentan que el Estado pagó de nuestros impuestos una importante cantidad a una Sra. para que guardara silencio sobre los secretos de su edredón. No sabemos si es verdad o no y posiblemente no lo sepamos nunca porque de saberlo tendríamos que conocer al responsable político que autorizó esos pagos y porqué lo hizo. Con las cosas así quedan todavía contribuyentes de buena fe que esperan que los políticos, utilizando su talento, nos solucionen nuestros problemas. Me temo que tampoco. Los países que tienen problemas suelen verse sometidos a revueltas sociales que protagoniza la ciudadanía cansada de sufrir. Aquí no. Aquí mientras la ciudadanía contribuye a la paz social son algunos políticos los que nos someten a inestabilidad. Ahí están los partidos emergentes ante sus congresos a puñetazos virtuales que revelan sus diferencias y su inconsistencia. Y también un histórico como el Partido Socialista mantiene luchas cainitas que lo están llevando a la irrelevancia. A unos les gusta y a otros no, pero lo cierto es que la fortaleza que presenta, hoy por hoy, el Partido Popular de Rajoy es el único dato que genera estabilidad y tengo que decir que afortunadamente, porque era lo último que nos faltaba para completar la desmoralización ciudadana. A pesar de todo ¡sonrían! porque todo esto, algún día, servirá de guión para un nuevo capítulo de Aquí no hay quien viva.