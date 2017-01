La política 'sine die'

Doña Mar Barcón es una política sine die. Dimite de la Agrupación Socialista de La Coruña pero no renuncia a la concejalía, o sea una dimisión a medias, además de una dimisión tardía. La señora Barcón se distingue por su locuacidad, forjada a sí misma, con gran esfuerzo y sacrificio, alcanzó la Licenciatura en Medicina, pero su modus operandi es, y ha sido siempre, la actividad política. Como socialista bullebulle, integró el falansterio de Paco Vázquez hasta situarse en el feminario relevante del poder socialista. Tantos años en la vida pública, en el PSOE, no dudó nunca en sacrificar la compostura y los principios por seguir las maestrías "vazquistas" de considerar más respetable desmentir al adversario que combatir sus argumentos. Sus recientes turnos de confidencialidad con el actual alcalde, a hurtadillas de sus conmilitones edilicios, no solo la presentan como una especie de correveidile sino que denotan no haberse sentido incómoda en el papel. Tantos años de vida municipal, merecen un saludable descanso. Su apasionante tarea profesional debe disipar cualquier obnubilación por alejarse de la vida pública; la ceguera en política refleja cobardía intelectual y cívica. El logogrifo municipal permite que el concejal de Empleo se ocupe de temas aeroportuarios. Sus recientes declaraciones no suscitan entusiasmo. Se aminoran las rutas aéreas, no se resuelven problemas estructurales y se hace ascos a las subvenciones a las compañías, mientras la Xunta prodiga siempre con Lavacolla y el alcalde de Vigo, feliz por el rendimiento económico que le reportan, emplea la subvención como la mejor palanca de promoción turística. En este punto, llamamos la atención de la tarea del PP de La Coruña. Con relación a Alvedro, en vez de lanzar dardos culpando a los "podemitas" que nos gobiernan, les recordamos que "Madrid no da lo que la Xunta no pide". Así que aplíquense a no entrar en el juego de simulación del titular del gobierno autonómico, siempre cicatero con nuestra ciudad. Por respeto a nosotros mismos, emplazamos a Doña Rosa Gallego, portavoz municipal del PP, a cortar los juegos de distracción del Sr. Feijóo, en un problema aeroportuario tan trascendental como el que nos ocupa. La política, como servicio a la sociedad, incluso desde la oposición, ha de realizarse con la firmeza del sentido común; no puede ser sine die.

Otrosidigo

Vueling nos tiene en un hilo y Ryanair estudia una posible escala en La Coruña al haber sobrepasado Alvedro el millón de pasajeros anuales, pese a desvíos y trapisondas de distracción que se sospechan. Sin embargo, prosiguen las operaciones cosméticas. Bienvenidas, pero hay obras más urgentes en el limbo.