Los tebeos son centenarios

Más exacto sería titular TBO cumple 100 años porque es en 1917 cuando apareció en Barcelona el primer cuadernillo de la revista infantil TBO que con el paso del tiempo acabarían creando un sustantivo reconocido por la RAE para nombrar a las revistas infantiles de historietas. ¡Larga y gloriosa vida a ése, aunque ya no se edite, y a todos los tebeos!, y lo digo con la gozosa vivencia de que en ellos aprendí a leer, aunque los monigotes me atraían más, y con ellos me gané mis primeros sueldos en el terreno periodístico, pues durante años me dediqué a hacerlos. Aún me cautivan y de ellos aprendo. Ejemplo reciente: yo no sabía que era la anabiosis hasta que lo leí en una historieta del volumen sobreDani Futuro -algo tengo que ver en el lanzamiento de ese personaje-conseguido recientemente. Picado por la curiosidad compruebo que anabiosis no figura en el diccionario de la lengua, pero una enciclopedia me enseña que gracias a la anabiosis existen procesos biológicos de reparación de células; aplicado al caso que traigo sería la reviviscencia de un ser humano tras una muerte aparente. Ya está descubierto el intríngulis, pero no desvelo más. Vayan a leer Dani Futuro.