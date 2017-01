El locutor resfriado y el AVE a Santiago

La ola de frío siberiana que nos atraviesa no resultó tan desangelada como presagiaban los arúspices meteorológicos. Un locutor mañanero, de ámbito nacional, tal vez resfriado, transmitía desde su dormitorio y recomendaba "una simple bufanda, una rebequita" cuando el frío, la gripe, cobraba varias víctimas. Las bajas temperaturas no debieron ser una excusa para el jolgorio radiofónico, aunque obliguen a los políticos a no sacar las manos de sus bolsillos, que les impida suscribir tarifas de energía astronómicas.

Nuestro alcalde se queja de que Núñez Feijóo no lo recibe. Lo tiene en la "amansadera", como se conoce a la sala de espera donde el poder confina a los pedáneos. Nuestra ciudad mantiene las antiguallas de siempre que la encorsetan: accesos, aeropuerto, ferrocarril a Ferrol, etc. Según leemos, en el informativo oficioso compostelano, una noticia imprecisa asegura que el titular de la Xunta cumplirá su promesa y el AVE tocará Galicia el próximo año. Posiblemente, La Coruña no será su destino.

El cambio de ancho del corredor del Eje Atlántico La Coruña-Santiago-Vigo todavía sin completar (156km), afectado por la instalación del ERTMS, Sistema Europeo del Control del Tren, todavía está en punto muerto, para que el AVE inaugure la ruta Madrid-Olmedo-Galicia, es decir Santiago "único destino", como se monopolizaba en un lema fracasado. La noticia, que recogía el interés de Feijóo para que la alta velocidad llegue el año próximo, a pesar del retraso de obras en Vigo y Orense, terminaba: "Quizás haya una solución provisional anterior" (está previsto terminar la totalidad de la estructura ferroviaria el próximo lustro).

En román paladino, se malicia que el año 2018 habrá un AVE Madrid-Olmedo-Santiago, o bo camiño. El resto, en "amansadera" como el alcalde coruñés.

Otrosidigo

El Sr. Louzán, como la Real Academia Gallega, quiere que la Federación de Fútbol, que preside, cuya sede está fijada en La Coruña, sea un ente itinerante.

No sabemos si por el devengo de dietas o por su alergia al Atlántico. D. Rafael Louzán, desalojado de la Diputación de Pontevedra, dado de baja en el Partido Popular por cuestiones judiciales, sigue cobrando de dicha agrupación política como "asesor" de la Diputación pontevedresa. Volver a su profesión subalterna, en el ayuntamiento de Ribadumia, no le seduce.