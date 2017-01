Se veía venir y lo cierto es que no se privó de anunciarlo, la entrada de Trump en la Casa Blanca fue de elefante en cacharrería. Los optimistas pensaban que sus promesas en la campaña no eran más que fanfarronadas electorales. La sentenciosa frase atribuida a Bismarck "nunca se miente más que antes de unas elecciones o después de una cacería" no ha sido de aplicación en este caso en cuanto a lo que atañe a las lecciones, por lo que respecta a la cacería el nuevo presidente USA no ha hecho más que empezar y lo más seguro es que no vaya de farol. Ya con el discurso de la toma de posesión hipercongeló a los asistentes, ya tiesos por el frío y la lluvia que no suele faltar cada cuatro años en la ribera del Potomac cuando juran los presidentes, y los millones de televidentes pensaron que la calefacción, o el aire acondicionado en el Cono Sur, se había averiado. Los anteriores presidentes presentes en la escalera del Capitolio -Carter, Bush II, Obama y Clinton- pusieron cara de póker, incluso a los palmeros de Trump se les congeló la baba. Pues así empezó la nueva era, tras darse una vuelta por unos cuantos bailongos, comenzó el presicantano a firmar decretos ejecutivos: primero los nombramientos y, en días sucesivos las barbaridades prometidas y algunas nuevas, inesperadas pero no por ello sorprendentes pues de míster Trump cabe esperar cualquier cosa.

En cuando a los nombramientos es de resaltar el buen número de millonarios y el de militares. Un vicealmirante, un teniente general del Ejército y dos generales de cuatro estrellas de los Marines aportan a la Administración republicana más estrellas que las que hay en Hollywood, por cierto casi todas votantes de Hillary, con la excepción de Clint Eastwood y algunos otros duros. ¿Recuerdan Los Puentes de Madison? Pues Meryl Streep es absolutamente contraria a Trump y Eastwood furibundo partidario. Cosas del cine.

Al vecino del sur leña. Hay que defender las fronteras USA, conseguidas manu militari y escrituradas en el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, un dictado más severo que el de Versalles, que arrebató a México la mitad de su territorio, desde California hasta Texas, y por el norte hasta Oregón. Pues da la impresión de que con el muro que quiere levantar, por cierto iniciado por Clinton, se pretende provocar un incidente que dé la oportunidad de hacerse por ejemplo con la California del Sur que se les olvidó cuando el famoso tratado antes citado. USA es muy experta en esos incidentes, recuerden el Maine, el golfo de Tonkin o las inexistentes armas de destrucción masiva. Con China las cosas van mal, así que a ver qué pasa. En cuanto al Califato, Donald Trump ha firmado en decreto ejecutivo para que el Pentágono, en treinta días, elabore un plan para acabar con el Estado Islámico en Irak y Siria; Napoleón, Federico el Grande, Moltke o Wellington se echarían las manos a la cabeza ante tan escaso tiempo, pero hoy en día las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y, hablando de barbaridades, esto lleva camino de continuar.