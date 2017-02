Crónica de un día lluvioso

Llueve, sí. ¿Y qué? Escribo estas líneas en un día en que ni el sol entra con fuerza por los ventanales a cuya vera me afano con el teclado, ni en el que tampoco se le espera. Llueve en este último día de enero -ayer- y, si los modelos matemáticos que tratan de sacar algo de bueno de las vicisitudes de la meteorología no yerran, lo hará en los próximos días. Llueve, y ya me he mojado varias veces hoy por la calle, donde me he jugado la vida -bueno, los ojos- con tanto picoteo de varilla de paraguas ajeno. Llueve, y a mí no me importa. O, mejor dicho, sí me importa. Me encanta que llueva y que nuestra colada se vaya al garete, lavadora tras lavadora, por aquello de que el líquido elemento no deja de caer. Me importa porque, en la lluvia, se nos viene la vida...

Y es que si no llueve, ¿qué nos queda? Vivimos en un territorio donde la mayor parte del cultivo -no sé si lo saben ustedes- es de secano. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no está previsto su riego con medios externos. Aquí, si llueve, hay grelo, patata, cebolla y todo lo que toque. Y, si no llueve, nada. Solo tierra resquebrajada. Y problemas.

Si no hace frío o llueve cuando toca, las plagas funcionan de manera diferente a su lógica habitual, y el desastre está servido en términos agrícolas. Si no llueve cuando toca, los embalses están como ahora, bajo mínimos, y el consumo de agua potable puede ser puesto en riesgo. Si hay poca agua en los reservorios del líquido elemento, además, el riesgo de que este sea afectado en el estío por la mayor concentración de la materia orgánica, por ejemplo, es mayor. Y el incremento de concentración de trihalometanos, ese tema del que ya hemos hablado aquí largo y tendido, y que un día fue sacado de contexto en algún lugar cercano -como casi todo en estos pagos- para intentar arrimar el ascua a la sardina, es entonces mucho más probable.

Si no llueve, habrá más incendios, porque nuestros bosques húmedos autóctonos tendrán menor provisión de líquido en su seno, y arderán más y mejor cuando alguna mano no ya irresponsable, sino homicida, les acerque una llama. Si el agua no cae cuando toca, nuestro paisaje sufrirá transformaciones que, cuando persiste la sequía, se tornan a veces en irreversibles. Y, entonces, si algún año al agua le da por caer, esta provoca escorrentía y lava literal y dañinamente el pedregal en el que se habrían convertido las que algún día fueron praderas...

Por eso y por mucho más, viva la lluvia. Y si hay que ponerse un gorro de lluvia o transportar uno de esos molestos paraguas, pues muy bien. Yo, sin embargo, prefiero sentirla en mi cara y, particularmente, en mis orejas. Así no se me olvida que soy de tierra de lluvia. De oro puro, líquido por el que, en otras latitudes, darían su peso en cualquier otra sustancia que a nosotros se nos antoje valiosa.

Las guerras del futuro, y muchas de las del presente, son por el agua. Y es que nosotros no nos damos cuenta, porque somos prolijos en ese recurso y hay años en los que casi nos salen branquias, pero en otras culturas y civilizaciones la relación con el agua es bien distinta. Y si no, que se lo pregunten a los miembros del Tribunal de las Aguas en Valencia, por ejemplo, o a quien conecta cada acuífero, gota a gota, en las escarpadas y bellas montañas tinerfeñas, buscando llevar cada gota allá donde las plataneras la reclaman. Luego, así, nosotros disfrutamos con esos frutos deliciosos que evocan la mezcla de piedra volcánica, agua y sal, fuego y sol de las Islas Afortunadas.

Que sí, que no me pongan cara larga. Llueve, ¿y qué? Y si se corta un poco el rollo del Carnaval, no pasa nada, que la lluvia fue primero y es más necesaria y básica. Y, por favor, no acumulen demasiada ropa encima, que luego van ustedes arrastrando trenkas y gabardinas empapadas, quejumbrosos y anquilosados bajo tal montón de kilogramos. Y es que hay quien lleva el mantra de amantarse -parece un trabalenguas- hasta, incluso, el mismo deporte, y pone tantas capas de cebolla encima, que al final suda más que en verano. Yo, para hacer deporte, disfruto en este tiempo con una malla fina y corta, que me pone en contacto con el agua que viene de la naturaleza, y que enseguida se calienta y me envuelve en vapor... Y, les aseguro, cuanta más agua más fiesta, más alegría, más fuerza y más ganas de devorar kilómetros.

"Hace un día triste, por la lluvia", me dijo alguien hoy. Yo le repliqué que no. Y es que, para mí, el día es alegre. Alegre porque el sol está siempre ahí, arriba de las nubes. Y alegre porque la lluvia es parte de nuestros activos y nuestro acervo colectivo. El día no es triste, sino alegre. La tristeza la pone cada uno a la hora de percibir su entorno, sea este de lluvia o de sol intenso. Quítense, por favor, la tristeza. Que, para ello, ya habrá momentos difíciles, de esos que a veces nos trae la vida... Y, si no es así hoy, sonrían. Y sientan caer la lluvia, oro líquido, encima de ustedes. De verdad se lo digo...