El oficio de alcalde y la política

El alcalde de La Coruña ha dado a conocer las propuestas que discutirá con el Ministerio de Fomento para "humanizar", así se dice, la avenida de Alfonso Molina, principal vía de acceso a la ciudad. Cumplida la etapa de titulares se ha de superar esa anacrónica costumbre en los políticos de no considerar de buen grado proyectos que no les sean propios, en este caso, cuando el peticionario, nuestro alcalde, no posee la ascendencia propicia para negociar con la Xunta o con Fomento, titular de la estructura viaria. Desde la Alcaldía se puede hacer política, pero lo primordial es la gestión de los problemas ciudadanos. En el regidor coruñés, se advierte una irrefrenable vocación política, que le absorbe y supera cualquier exigencia del oficio de alcalde. He aquí que la función pública que obliga tantas veces a renunciar a particulares convicciones es de plena dedicación y no debe rebasar el límite de pasar de servidora a servicial. El gobierno municipal depende siempre de las excelencias de los que lo ejercen. En La Coruña, el partido socialista queda sustento a la Marea gobernante, está en crisis, sin sosiego, y en la tarea de renovación de veringos y anacletos de la época vazquista. El BNG municipal mantiene un tono institucional aceptable y el PP, con la culera gaseosa, en posición de saludo a la hora de atender las sugerencias de la Xunta. Unos y otros, sestean en las filas de cualquier líder ocasional, incluso en temas trascendentales para el vecindario. La disconformidad, que debiera ejercerse, no supone falta de lealtad, es una obligación cívica y de conciencia individual, sobre todo cuando se trata de temas vitales para la ciudad que huelga repetir.

Otrosidigo

El Plan Estratégico Turístico de La Coruña estará terminado a principios de verano; es decir, no podrá implantarse hasta el año próximo. En tanto, Galicia, el buen camino sigue derramando dádivas en el "destino único". La Xunta invertirá 2.666.000 de euros para el itinerario regional del Camino Francés, y 4.500.000 euros en las zonas urbanas compostelanas de Concheiros, San Lázaro y Conxo. Queda por rescatar el Monto do Gozo, cuyo mantenimiento ha sido deficiente.