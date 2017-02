Tengan buen día, amigos y amigas. Y no se dejen amilanar por las inclemencias del tiempo. Somos rapazolos y rapazolas atlánticos, y qué nos van a contar a nosotros de agua o viento. Todo eso, recuerden, forma parte de nuestro acervo colectivo. Y, si me apuran, de nuestra riqueza. Lo hablábamos en el anterior artículo? Mucho mejor padecer algunos días desapacibles y, en cambio, tener garantizado el acceso al líquido elemento más importante para la vida, que la situación contraria. Tengan cuidado con la lluvia y, sobre todo, con el viento. Y no se acerquen al mar cuando no está garantizada su seguridad. A partir de ahí, sonrían.

Y es que en la vida una actitud positiva es factor clave de éxito por dos cosas. La primera porque, sin duda, así uno vive mejor, con menos estrés y mayor alegría. Y la segunda, porque esta actitud sobre la vida provoca cambios reales y tangibles en la misma. Y, sin duda, un mejor pronóstico en la evolución de nuestros problemas y en la capacidad para afrontarlos, independientemente de su etiología.

Esto mismo se ha aplicado a la enfermedad y, particularmente, a ese grupo de patologías neoplásicas, tan diferentes entre ellas, conocidas con el apelativo común de cáncer. Dicen los especialistas en la materia que ahí también es fundamental esa actitud positiva, esa fuerza vital y todas las ganas del mundo de salir adelante. Y que eso, en muchos casos, importa mucho. Ciertamente, si yo tengo un proceso muy maligno, muy infiltrante y muy avanzado, seguramente las ganas no llegan. Pero, en multitud de otras situaciones, la buena disposición y la positividad generan incluso un plus en la respuesta inmunológica del cuerpo y en la capacidad de recuperación de los tejidos.

Es esa positividad, también, la que tenemos que aplicarnos como sociedad en este 4 de febrero, nueva edición del Día Mundial del Cáncer. Una jornada instaurada por la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, en el año 2000, y que busca, precisamente, una mayor concienciación personal y colectiva ante el avance de tal enfermedad. Un problema -o, más correctamente, un conjunto de ellos- que terminará provocando el fallecimiento, con tasas del día de hoy, de uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres, y que constituye toda una amenaza para la salud pública. Positividad para afrontar y apoyar con energía los avances científicos, tecnológicos, económicos y sociales necesarios en relación con el cáncer y con la posibilidad de avanzar en su curación o en, al menos, una atenuación profunda de su incidencia.

Y, en lo personal, también se requiere ese esfuerzo y ese paso adelante, decidido y sin ambages. ¿En relación con qué? Pues con la prevención. Hoy por hoy se constata que buena parte de los procesos oncológicos están relacionados con las cuatro plagas del mundo que, en este siglo XXI, se dice desarrollado. Por una parte el sedentarismo, siempre tan fatal, por otra la obesidad -bien relacionada con el primero-, los dos acompañados con tabaco y alcohol, mucho peores de lo que el imaginario colectivo tiene en mente. Cuatro jinetes del apocalipsis, cuatro, que hacen estragos. Y cuyas consecuencias, en términos de tasas de cáncer en la población, son graves.

Es por todo ello que siguen muy vigentes días como el de hoy, orientados a la sensibilización social. Porque, en materia de prevención, todo el bien que nos podemos hacer es verdaderamente importante. Y porque, como sociedad, tenemos que seguir apostando por la investigación, la innovación y el desarrollo y, más a largo plazo, por buscar la excelencia en terrenos como la educación, que permitirá seguir tal senda en un futuro a medio y largo plazo.

Hoy determinados tipos de tumores tienen índices de curación jamás soñados. Altísimos. Otros, sin embargo, tendrán su remedio aún en los próximos años. Uno de los factores que contribuirán a ello es la implicación personal. La de todas y todos nosotros. Cuidándonos, por una parte, y poniendo en nuestra agenda personal, por otra, la necesidad del advenimiento de una sociedad donde las cuestiones de la adquisición de competencias y capacidades intelectuales, individuales y de grupo, estén verdaderamente más priorizadas que hoy. Y es que la cultura, y en particular la cultura científica, importa. Y tal convencimiento individual es el único modo de, desde tal órbita individual, el mismo pase en un mayor grado a la agenda política y social.