Estabilidad para afrontar los grandes retos de A Coruña

El presupuesto municipal de A Coruña para 2017 ha quedado aprobado esta semana de manera inicial al expirar el plazo que tenían PP y PSOE para presentar una moción de censura al Gobierno de Marea Atlántica. El lunes se cumplía un mes de la cuestión de confianza planteada por Xulio Ferreiro para desbloquear la negociación de las cuentas. El regidor coruñés ligó su continuidad en el cargo a que el documento saliese adelante a través de un pleno de cuestión de confianza que no superó y que como consecuencia abría el plazo de un mes para que los grupos de la oposición articulasen un Gobierno alternativo. Esta posibilidad había sido ya descartada por el presidente de la gestora socialista coruñesa, Florencio Cardador, inmediatamente después del pleno en el que Ferreiro perdió la cuestión de confianza.



La aprobación del presupuesto no es todavía definitiva. Pasados estos treinta días, las cuentas quedan aprobadas inicialmente, pero se abre un nuevo plazo para presentar reclamaciones al documento, algo que pueden hacer, según la Ley de Haciendas Locales, tanto los grupos de la oposición como vecinos. El tipo de alegación que se puede presentar es, sin embargo, muy limitado. No se pueden cambiar inversiones, reducir o ampliar partidas a departamentos, recortar inversiones ni ningún tipo de modificación política. La legislación permite alegar asuntos que sean manifiestamente ilegales, si hay consignados gastos por encima de ingresos o si no hay crédito suficiente para cubrir necesidades. Si estas alegaciones son admitidas, volverá a celebrarse un pleno en el que se debatirán y votarán individualmente pero en el que, en ningún caso, se puede volver a echar abajo el presupuesto.



La aprobación automática de los presupuestos ha sido aprovechada por Ferreiro para tender un puente con el PSOE, la formación que puede proporcionar estabilidad entre las más afines ideológicamente, al que plantea un pacto sobre los grandes retos que se le presentan a la ciudad hasta el fin de la legislatura: el plan de movilidad, la reordenación de la fachada marítima y la puesta en marcha del área metropolitana.



El alcalde reconoce que es importante iniciar una nueva etapa de relaciones con los socialistas y que la aprobación de los presupuestos debe marcar un punto de inflexión en esta cuestión, mientras que el portavoz del grupo municipal del PSOE, José Manuel García, elegido tras reciente crisis abierta por la dimisión de José Manuel Dapena, se muestra dispuesto a negociar aunque matiza que ya tiene una posición definida sobre dichos temas.



La primera cuestión que se pondrá sobre la mesa será la movilidad. El Gobierno local pretende recuperar el plan elaborado durante el mandato de PSOE y BNG por el equipo de Salvador Rueda, lo que en principio debería despejar el camino para un acuerdo con los socialistas. La nueva estrategia gira en torno a la modificación de las líneas de transporte público y la implantación de carriles para el autobús y las bicicletas, entre otras medidas tendentes a favorecer la fluidez del tráfico en las zonas más congestionadas de la ciudad.



La reordenación de la fachada marítima es otro de los grandes desafíos, ya que definirá una de las transformaciones urbanísticas de mayor calado para el futuro de la ciudad. Marea defiende la renegociación de los convenios de 2004 que prevén la venta de los muelles, así como la paralización de la subasta de La Solana y el hotel Finisterre. A pesar de que el PSOE fue el impulsor desde el Concello de los acuerdos que preveían vender los terrenos portuarios durante la etapa de Francisco Vázquez en pleno boom del ladrillo, los socialistas ya han expresado su postura favorable a revisarlos, así como a lograr que el complejo deportivo y el hotel de O Parrote pasen a manos públicas. La mayor discrepancia radica en la consulta popular que pretende convocar el Gobierno local para respaldar la devolución gratuita de esas propiedades, que los socialistas no respaldan al apostar por una negociación con el Estado y la Autoridad Portuaria.



La puesta en marcha del área metropolitana, la herramienta supramunicipal que aglutine a la Gran Coruña en la que residen medio millón de vecinos y que permitiría no solo optar a mayor financiación en los proyectos europeos sino también mejorar y abaratar los servicios a los ciudadanos, postergada durante años por una política minifundista, es el tercer gran tema en liza. Las sucesivas reuniones de alcaldes de la comarca convocadas por el Gobierno local han revelado que los regidores socialistas de la comarca son más partidarios de la constitución de un órgano metropolitano que sus compañeros de la urbe. El informe jurídico encargado por el Concello confirmó que es necesaria la mayoría absoluta para poner en marcha el proceso, pero el PSOE coruñés ya ha advertido de que discrepa de la forma en la que pretende iniciarlo el Gobierno local y que solo lo respaldarán si previamente se alcanza un consenso.



El desencuentro entre Marea y el grupo municipal socialista durante la negociación de estos presupuestos que acaban de aprobarse coincidió con el estallido de la crisis en el PSOE coruñés. Las dimisiones de José Manuel Dapena como portavoz municipal y de Mar Barcón como secretaria de la agrupación coruñesa acentuaron la división en un partido sumido en un vacío de poder a nivel local, autonómico y nacional y complicaron la relación con Marea.



En este revuelto panorama socialista, al que se sumó el contexto de división en la elección del nuevo portavoz municipal, José Manuel García, apoyado solo por tres de los seis concejales del PSOE, la mayor aportación de sentido común para recomponer el partido provino del presidente de la gestora, Florencio Cardador. Tanto Cardador como el presidente provincial del PSOE, Julio Sacristán, apuestan por una línea negociadora que defienda las posiciones socialistas pero sin mantener el bloqueo del Gobierno local como norma.



Ahora se presenta para Marea y PSOE la enésima oportunidad para lograr con responsabilidad y generosidad un marco de entendimiento y estabilidad para afrontar desafíos de gran trascendencia para los coruñeses. A Coruña tiene en el horizonte inmediato asuntos que pueden hipotecar su futuro y los ciudadanos esperan de sus gobernantes que los resuelvan con un criterio de servicio que anteponga el bien común a los intereses particulares.