Incendio por Gibraltar y morir de éxito

La prensa inglesa se mostraba agitada sobre cuál sería la posición de Gibraltar en la UE, una vez se consume el Brexit, ante las advertencias de ex ministros conservadores británicos de hacer lo necesario para defender el Peñón, frente a España. BBC resaltaba la importancia estratégica del enclave, a 12 millas del norte de África, puesto que allí existe una base militar, un aeropuerto y un puerto? donde suelen repostar los submarinos nucleares del Reino Unido.



CBC señalaba que el éxito turístico de Barcelona (con cerca de 30 millones de visitantes, en una ciudad de 1,6 millones de residentes) puede provocar su conversión en un parque temático, como Venecia (invadida de turistas, durante el día y un desierto, por las noches). Por ello, el consistorio pretende impulsar un Plan Estratégico sobre el Turismo, donde se busca regular todo el sector (desde las condiciones de los trabajadores hasta el uso del espacio, por parte de los visitantes).



Un cronista de elnacional.cat visitaba la redacción de la prestigiosa The New Yorker y ofrecía algunas claves de su éxito, en una era complicada para los medios, que le han llevado a alcanzar el millón de ejemplares semanales vendidos (pese a un precio de casi 9 dólares). Entre otros factores, destaca el rigor en la elaboración (un reportero puede trabajar un tema durante dos o tres meses y, tras la pieza correspondiente, un equipo de editores y de fact-checkers certifican que el texto no contenga errores, lingüísticos o de datos).



Media-tics resaltaba los exitosos resultados de Financial Times, al evaluar el ejercicio 2016. En concreto, durante su primer año bajo el paraguas del grupo Nikkei, las suscripciones digitales crecieron un 14%, hasta alcanzar las 650.000. Por otra parte, la difusión en formato impreso y digital llega a los 850.000. Además, sigue siendo uno de los medios que carga las noticias más rápidamente y continúa volcándose en fomentar la participación de los lectores.