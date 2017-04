Cuando la izquierda tonta firma documentos infumables

ETA ha sido una indeseable combinación de maldad, de indigencia intelectual y de inutilidad que duró activa demasiado tiempo como para estar plenamente satisfechos y que ahora, deshecha aunque no disuelta formalmente, busca imponer una historia, un relato de heroísmo revolucionario y entrega desinteresada. Una falsedad para la inmensa mayoría de españoles pero no para esa minoría importante en el País Vasco y Navarra a la que urge una narración que justifique a la organización revolucionaria de liberación nacional como ETA se denomina y mantenga viva la llama nacionalista.



La narración que conviene a ETA, a lo poco que de ella queda en las prisiones y a lo mucho que amparándola y admirándola sigue libre y activo. En el otro relato, en el de los más, la satisfacción por la derrota de la banda terrorista no debe silenciar, sin embargo, que la derrota fue tardía entre otras causas por la enorme confusión ideológica de quienes, sin compartir el nacionalismo, desde la academia, la izquierda buenista y el sectarismo progre, obstaculizaron la acción más contundente y pronta del Estado a todos los niveles, ejecutivo, legislativo y judicial, hasta que se impuso la cordura con la ley de partidos de 2002. Bastante tarde.



Ahora que ETA nos viene con la pantomima de un desarme irrelevante dos documentos iluminan aspectos de la tardanza a la que vengo refiriéndome. Hay un documento de la propia banda que empieza titulándose organización revolucionaria de liberación nacional y termina explicando que deja las armas en manos del Pueblo Vasco para lograr la paz y la libertad de nuestro pueblo. Y hay un segundo documento, inseparable del primero, firmado por la izquierda independentista hermanada con la banda desde siempre, por el PNV que le proporcionó desde el principio la munición ideológica, por la nueva izquierda española que hoy es Podemos y por el Partido socialista vasco.



Es un documento pactado con la banda, blanco para no disgustarla y agradecido por la deferencia de la banda al desarmarse. El conjunto de las fuerzas firmantes supone la mayoría de los votos en el País Vasco y resulta, por ello, intranquilizador en grado sumo. Nada tiene de particular la firma de la izquierda que lidera un Otegui pletórico y pisando firme hacia la presidencia autonómica. Nada extraña tampoco la firma del PNV que será la de Ortúzar, como podría ser la de Arzalluz, la de Ibarreche o la de Sabino Arana.



La firma de Podemos desconcierta, pero sólo inicialmente porque a Pablo Iglesias lo único que ya le interesa es ocupar el escenario, sea malhablando, asustando, epatando o abrazando a Cañamero, el diputado anuncio. Y es lógico, Iglesias ha fracasado en su objetivo de agrupar a los cinco millones de indignados de toda España. Iglesias no puede ni con la poderosa Colau y su nuevo partido en Cataluña, ni con los valencianos de Compromís ni con la Marea de Galicia. Es sólo un conocido con el que marcan distancias. Lo mismo puede ocurrirle en Andalucía y se lo está diciendo ya Carmena. Iglesias firma con Otegui como podía hacerlo con Ternera o declararse pacifista, animalista o comprensivo con la yihad. El caso es ocupar telediarios y tertulias. Es la izquierda buenista y frívola.



Y firma el socialismo vasco de Pachi López, Idoia Mendía y Eguiguren, parte de la izquierda tonta que contribuyó, por fas o por nefas, a retardar la derrota de ETA.



Si es el de Sánchez y Susana Díaz, lo del PSOE no tiene remedio. Si no lo suscriben deben decirlo. La banda está deshecha pero los hay que, como en Alsasua o en la Universidad vasca hace semanas, emulan a pedradas su violencia. Por eso, firmar documentos a cambio de una palmadita de Otegui es un disparate mayúsculo.