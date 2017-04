Las Cooperativas de Trabajo Asociado y de Viviendas, generadoras de empleo

En el anterior artículo publicado por La OPINIÓN, hacía referencia a la importancia de las cooperativas agrarias, las de explotación comunitaria de las tierras y del ganado, así como a las de crédito, como empresas esenciales en el desarrollo de nuestra economía derivada del medio rural, y que surgían tras unos años de posguerra y bloqueo internacional. Gracias a esta formula societaria, tan antigua como el ser humano, se consiguió fijar población en el medio rural y frenar en parte la sangría de la emigración.



En tiempos más recientes, al desarrollo del cooperativismo agrario, surgieron otras necesidades tan graves y apremiantes como la producción de alimentos, que venía a ser la falta de puestos de trabajo para aquella cantidad de jóvenes que procedían en una gran mayoría de las Escuelas de Formación Profesional, y necesitaban una empresa más o menos grande donde poder desarrollar sus conocimientos y prácticas, adquiridas después de tantos años de estudio.



Las Cooperativas de Trabajo Asociado, vinieron a dar solución, en parte, a esa demanda de empleo, en sectores tan interesantes, como la industria del automóvil, como la Cooperativa Marineda Motor; en el campo de la electricidad como la Sociedad Cooperativa Passco; la tapicería, los montajes en el sector naval, como Iris, Coinor en Ferrol, la propia educación, como fueron las cooperativas Videlva o Rías Altas, y porque no, también en el sector de las autoescuelas, Copaco. También en esos años fueron importantes las cooperativas en las que todos sus socios eran a la vez trabajadores de la propia empresa, como eran las que se dedicaban a la construcción, en unos momentos que esta actividad comenzaba a tener una gran importancia en nuestra comunidad, con la construcción de edificios también bajo la fórmula cooperativa, San José de Calasanz, Alférez Provisional, Marina Mercante, Virgen del Carmen, Cooperativa de Ferroviarios o Taxistas, etc.



Todo ese conjunto de Cooperativas de Viviendas, y de Trabajo Asociado, generaron en nuestra Galicia, miles y miles de puestos de trabajo, unos de manera directa y otros de manera indirecta.



No cabe duda, que además de la información y asesoramiento que esta clase de cooperativas, como todas las demás, recibían de la propia Administración, sus socios eran conscientes, de que en el caso de las de Trabajo Asociado, podían ellos mismos elaborar o producir mejor que en otro tipo de sociedades, y además obtener un mayor beneficio, a pesar de ser más económicos para el consumidor, ya que gozaban de unos beneficios fiscales que no tenían otro tipo de sociedades.



Además de todo lo anterior, estas cooperativas, beneficiaban al resto de la sociedad, porque, en el caso de las Cooperativas de Viviendas, marcaban un precio final, que estaba muy por debajo de lo que se cobraba en aquellos años en el mercado inmobiliario, lo que hacía, que éste bajase sus precios para poder competir, y de esta manera se beneficiaba toda la sociedad.



Cuanto se podría hacer hoy en día, ante esta situación de crisis que venimos padeciendo, si la Administración se preocupase, tan solo un poco, de difundir el cooperativismo, como una fórmula, avalada por muchos años de existencia, de generar empleo, justo, responsable y beneficioso para la sociedad.