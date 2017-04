Por una sociedad plural

Nuevo día, nuevo artículo y... nuevo tiempo de solaz en este atrabiliario año 2017, en el que parece que los hados se conjuran para progresar, en toda regla, en una escalada bélica a nivel global que nada arreglará y mucho destruirá. Y, en el fondo, un conjunto de intereses creados, como siempre, que evolucionan sobre la base de que ni los malos son tan malos de repente, ni los buenos tan amigables. Y todo ello suponiendo que tenemos claro quiénes son los unos o los otros, claro está, que también están las cosas para matices. Economía en fin, queridos amigos y amigas, que mueve los hilillos de este mundo que algunos políticos un tanto ingenuos aún creen administrar...



Y, en medio de todo ello, la Semana Santa. Un tiempo muy ligado a la tradición cristiana, y que en España, donde esta ha tenido un gran peso durante mucho tiempo, ha ido adoptando una magnitud verdaderamente reseñable. Es difícil entender ya el folclore, el arte y la tradición de muchas ciudades y pueblos del país, durante todo el año, sin el culmen que suponen estos días. Y son muchas personas las que, de dentro y de fuera, se acercan cada día a las calles de tales lugares -algunos bien próximos, como Ferrol o Viveiro- para vivir tales acontecimientos. Disfrútenlos.



La Semana Santa -en su dimensión externa y más apegada al folclore- es un buen ejemplo, para mí, de qué significa pluralidad. Y eso significa tolerancia y respeto. Convivencia en el espacio público. Y ceder y entender que los demás cedan, para obtener lo mejor de todas las personas. Porque ninguno es igual al otro, y en hacer posible un marco que nos incluya a todas y a todos, está la virtud. No es fácil pero, miren, lo vamos consiguiendo.



¿Por qué digo que la Semana Santa es, para mí, un buen ejemplo de cómo enfoco la pluralidad? Por dos cosas. La primera, porque estoy encantado de que exista, y de que para muchos de ustedes sea importante. Y, la segunda, porque a mí tal dimensión pública y expansiva de la Pasión, tradicional y encarnada en ese instrumento hoy tan en boga que son las procesiones, verdaderamente me espanta, quizá porque mi espiritualidad es mucho más intimista y personal, y hasta contiene un matiz nihilista. Pero, ya ven, lo segundo no es óbice para lo primero. Lo que a mí me satisface puede significar todo lo contrario para el otro. Y lo que al otro le llene, yo puedo respetarlo y dedicarme a otra cosa esos días. No pasa nada. Que algo exista no implica que yo lo tenga que asumir como mío, o participar en ello. Hay espacios para el entendimiento. Y ese es el camino. Y ni yo tengo la verdad -que, por definición, no existe, sino que ha de ser la que a mí me valga y sea compatible con el respeto al otro- ni hay ser humano que la posea. Es únicamente la comprensión, la tolerancia, el compromiso con el entendimiento y la búsqueda de espacios de consenso lo único posible. Espacios ligados a valores universales que, si otros los conculcan -no confundamos esto con el buenismo a cualquier precio- tendremos que defenderlos hasta con uñas y dientes.



Una senda que se está volviendo imperativa, visto el cariz que toman las cosas por el mundo adelante. Hay quien pisa con un camión a quien ni conoce, porque intuye que puede creer de otra manera, y hay quien interna a seres humanos en campos de concentración o los asesina, porque no comprende sus sentimientos o pulsiones. Hay quien exhibe o lanza misiles -daño- para protestar por otra herida, y hay quien responde con odio sobre el odio, generando mucho más. ¿Pues saben que les digo? Que todo eso no lleva a nada distinto, sino a más tristeza y desesperación. Y es que sólo quizá en mayores dosis de empatía y menores de autarquía espiritual esté la lógica que puede abrir puertas a una sociedad más vivible y, necesariamente, mucho más plural. Feliz Semana Santa, de corazón pues, si usted es de los que la viven. Y felices días en cualquier otro caso. Lo importante es que, vestido de morado y con capuchón por las calles de Burgos o desnudo aprovechando el sol en una calita tranquila y paradisíaca en cualquier rincón de nuestra Galicia, sea usted feliz y nos respete a todos, y comprenda que estar vivo es, en cada momento, una oportunidad de conocernos y tender puentes, de los que estamos -creo que más que nunca- muy necesitados.