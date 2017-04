Muy sugerente me pareció el titular ¿Por qué el coche eléctrico no seduce en A Coruña?, cabecera del reportaje aparecido el 4 de marzo en este diario. Así conocemos las dificultades que encuentran los 52 vehículos que hay en la ciudad -y algunos más en la comarca-, la insuficiente red para la recarga eléctrica, las pocas ayudas públicas para la adquisición de estos coches en comparación con otras autonomías y un largo etcétera. No obstante el coche eléctrico a mí me seduce y estoy convencido de que se impondrán al menos en las áreas urbanas. Las razones ecológicas son claras para evitar la creciente contaminación circulatoria en las ciudades, al tiempo que se sortea el desfase económico que todavía suponen estos coches y se va mejorando los mecanismos para la recarga eléctrica. Tan es así que hace poco pedí información a la concesionaria de la marca automovilística que uso sobre el coche eléctrico que ellos promueven, que ojalá comercialicen pronto con una autonomía aceptable.



Dicho lo cual, auguro sin embargo que el vehículo que lleve mis restos mortales al cementerio aún estará movido por combustibles derivados del petróleo. Pero cuento con haber vivido antes la experiencia de conducir un coche totalmente eléctrico.