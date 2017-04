El Camino Inglés y el turismo verde

La Xunta administra el Camino de Santiago con especial gozo porque, entre otros asuntos, le permite ensayar diseños políticos convencionales. El multitudinario despliegue publicitario, cuya millonaria inversión se desconoce, se pliega en un alarde de modernidad en la veta sensual del Xacobeo sin valorar su impulso vital, que es un acto de fe. El Xacobeo, en ocasiones, no ha respondido ni a los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, ni a las cuentas de la hostelería local, pero ha sido un pretexto para potenciar el aeropuerto de Lavacolla, como si los peregrinos viniesen volando, además de obtener mejoras urbanas, ajenas al presupuesto municipal. A la urbe le bastaría como incentivo la Catedral y su Pórtico de la Gloria, la mejor obra del románico español y francés. El sermón de piedra que rezuman trasciende a la Galicia rural, bucólica, que se borra extramuros de Compostela. El Ayuntamiento santiagués se siente incómodo; califica de "turistas verdes" a los peregrinos e imagina medidas para que el casco histórico no se convierta en un parque temático. Mellid alzó su voz para alcanzar el reconocimiento de la compostela, que sí recibirán los viajeros del confortable "tren del peregrino", que saldrá de Madrid y recorrerá el Camino portugués. Llama la atención la repentina decisión del Ayuntamiento coruñés de incorporarse al Camino Inglés, y los fines se llevan a nuestros ediles a una reunión en Budapest, además del buen gusto de disfrutar de la capital húngara en primavera. De la que no tenemos noticias es de la responsable técnica del Turismo municipal, señora Lanzarote, ni del Plan estratégico, encargado a unos expertos, que debiera haber entrado en vigor. Ya lo dijo el doctor Roquete, hace años responsable del turismo portugués: "Con bautismo o sin bautismo hay que hacer turismo".



Otrosí digo



Resulta curioso comprobar que la ampliación de la avenida de la Marina (herencia del gobierno anterior) pese a su anchura, restrinja el tráfico y no se haya reparado en la conservación del conjunto histórico de las asoportaladas Casas de Paredes.