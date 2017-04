Na 1ª Guerra do Golfo, os medios de comunicación acuñaron a expresión "Nai de todas as batallas" referíndose ao encontro que entre as forzas da coalición internacional, que ía liberar Kuwait e ía invadir Irak, e o exército de Sadam Hussein tería lugar en próximas horas. A expresión tivo fortuna e foi utilizada durante a 2ª Guerra do Golfo en varias ocasións. Máis que nada como efecto propagandístico, pois cando Bush fillo toma a decisión de atacar Irak coa desculpa da existencia de armas químicas de destrución masiva, Irak xa non é un estado compacto, senón que en Basora existe un goberno autónomo do sur, e no norte os kurdos tamén están desenvolvendo os alicerces do súa propia autonomía. É unha guerra de doada estratexia. Trátase de tomar Bagdad e capturar a Sadam. Desde aquela, xa non foron os medios de comunicación os que bautizaron determinadas accións militares. Ao éxito de "tormenta do deserto", seguíronlle outros, ata chegar ao disparate dos nosos días. Trump acaba de lanzar sobre Afganistán, sobre un túneles do Estado Islámico "a nai de todas as bombas non nucleares", desde logo a denominación é desafortunada. Pero a contestación de Putin da arrepíos, por non dicir que é tan infantil como a de Trump. Segundo o mandatario ruso, eles posúen "o pai das bombas non nucleares". Senón fose certo, poderíamos pensar que se trata dunha broma de mal gusto, pero non, estamos en mans desta xentiña. Menos mal que ao desembarco de Normandía non o bautizaron como "os fillos do mar". Idea que pasou polas cabezas dos xenerais norteamericanos e británicos durante uns días. Os fillos do mar son os mariñeiros, non os soldados que viñan a liberar a Europa do nazismo. Por moi loable que sexa esta acción non é suficiente como para roubarlles aos mariñeiros o seu título. Non entendo a utilización de palabras sagradas como nai, pai ou fillos para o uso bélico-mediático. Son palabras do entorno familiar, onde realmente adquiren a súa grandeza, a súa nobreza e o seu sentido. Como tampouco entendo este estéril debate que sempre se produce en Semana Santa entre laicismo e cristianismo. Nin son da opinión de Irineo de Lyon cando di "que os evanxeos non poden ser nin menos, nin máis que catro", pois de todos é sabido que existen algúns máis; nin tampouco me sitúo co filósofo grego Celso cando afirma que "Xesús, en realidade non era senón o xefe dunha banda de bribóns". Creo que tal como anda o mundo, cos perigos que arrodean aos laicos e aos cristiáns, e que son perigos exteriores ao debate intelectual que poidan realizar eles entre si, mellor faríamos en estudar por que aínda hai seres humanos que prefiren seguir habitando nos albores da Idade Media, en lugar de ollar o futuro do planeta como un interese común para todos e todas.