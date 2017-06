Feijóo, como Marco Polo

Feijóo, cual Marco Polo, quiere aprovechar la Ruta de la Seda para situar a Galicia como gran plataforma logística del sur de Europa. A tal efecto, señaló a Vigo como el puerto más importante en el ámbito pesquero, poseedor de una de las tres zonas francas existentes en España y la única del noroeste peninsular ibérico. China es, además, el principal destino de las exportaciones de Galicia a Asia y el tercer país que más importa de Oriente, tras Francia y Portugal. La Coruña, añadimos nosotros, lidera las exportaciones (207 millones en 2016) e importó 346 millones en igual periodo. El titular de la Xunta avanzó numerosas promesas fruto de sus gestiones y la posible visita de los responsables del mayor grupo proveedor de productos agrícolas chinos COFCO, deseoso de conocer nuestro sector agroalimentario. Pero no conviene impacientarse, las negociaciones con China suelen ser laboriosas y premiosas y, en ellas, la piedra de toque es la cortesía de su civilización. En sus relaciones con los países occidentales, no les agrada la insistencia en la concreción de acuerdos. Cuanto mayor interés tenga un asunto, más cautamente lo analizan. Para buscar éxitos hay que saber escuchar con mucha paciencia e interés los extensos preliminares de cualquier negociación. Su regla de oro es saber guardar las apariencias, regla que se extiende, además de los negocios, a los más variados aspectos de la vida. A los chinos les gusta conocer in situ el área donde pretenden extender sus negocios, por eso la visita anunciada del grupo COFCO puede ser definitiva. Para entonces, Núñez Feijóo habrá de repetir la palabra "kampe", que inicia los brindis y que en China preludia tomarse de un trago la copa que se alza en la dedicatoria.

Otrosí digo

La confluencia de las calles Médico Durán y Pasadizo de Pernas se ha convertido en un punto negro para los peatones. La acera tiene una curva descendente en la que aterrizan a diario los viandantes. En la última semana lo hicieron tres señoras, cuyo destino inmediato fue Urgencias. Lo consignamos, por si fuera de interés para el concejal de Movilidad.