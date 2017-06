Ciudadanos y su estrategia para gobernar España

En mi modesta opinión, estoy plenamente convencido de que tanto PSOE como Podemos serían muy felices si fuesen capaces de encontrar en el Congreso de los Diputados las voluntades suficientes entre sus Señorías para poder presentar una nueva moción de censura, y que esta saliese adelante con los votos que son necesarios.

En estos momentos tal posibilidad está muy lejos de que pueda ser alcanzada, por mucho que los señores Pablo Iglesias y Pedro Sánchez lo quieran. Son conscientes ambos que no se debe volver a presentar una nueva moción de censura que no sirva para que el Partido Popular tenga que dejar el Gobierno.

El principal escollo con el que se encuentran ambos dirigentes, es con la postura del Sr. Rivera, el líder de C´s, que ni ante cualquier promesa o concesión política que le puedan ofrecer las dos fuerzas mayoritarias en la oposición, nunca entraría en sus planes políticos desalojar al PP del Gobierno de la nación por medio de una moción de censura.

PSOE y Podemos tienen muy claro que será muy difícil de conseguir, en estos momentos, y sobre todo después de lo que está aconteciendo en las distintas confrontaciones electorales por toda Europa, que puedan obtener los votos necesarios para gobernar, incluso con una alianza entre ambas fuerzas políticas. Rivera y su partido naranja, C´s, lo sabe, y por ello, no va a dar su brazo a torcer apoyando una moción de censura en forma de tridente, y ante tal situación Rivera e Iglesias nunca alcanzarán el poder, salvo que se unan a los independentistas, tanto catalanes como vascos. A esta situación, sobre todo Pedro Sánchez no quiere llegar, porque sabe que no va a contar con el apoyo de la mayoría de las bases y barones de su partido.

Ante tal situación de posibles alianzas políticas de los principales partidos de la oposición, la estrategia de Ciudadanos es clara y creo que bien pensada: dejar que el propio Partido Popular caiga del poder como lo hace la fruta madura, del propio árbol que la sustenta.

Sobre todo, en lo que llevamos de legislatura, el partido político C´s le ha llevado la contraria al PP en varias ocasiones, apoyando iniciativas de otros grupos políticos, sobre todo de PSOE y Podemos, o con las suyas propias, que con toda seguridad no han gustado nada a los dirigentes del PP, pero sí que le han gustado seguramente a una buena parte de los votantes del PP, más centrados y actualizados que el propio partido. Estas iniciativas, junto con todo el escándalo de la corrupción, por mucho que se pretenda tapar desde Génova, va a llevar consigo que en el momento que haya nuevas elecciones, el partido naranja será uno de los que crecerán en número de votos a costa del Partido Popular. De ahí, que su estrategia vaya por ese camino, demostrar a la ciudadanía que es un partido moderno y que no quiere ver cómo se desangra el PP, para ello de vez en cuando vota conjuntamente con los populares, para que se vea que es consecuente con el apoyo que le dio en su momento para gobernar España, pero que tras unas elecciones generales, Ciudadanos aspira a gobernar.