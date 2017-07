Demasiadas contradiccións

Aínda que queda moito por facer, pois a discriminación e o odio contra outras opcións sexuais que non sexan a heterosexual segue presente na nosa sociedade, non debemos perder de vista que a nivel lexislativo e de tolerancia política, o Estado Español é un referente mundial no respecto aos diferentes camiños que cada persoa elixe para gozar do seu corpo e da súa maneira de entender a vida. Non deixa de ser triste que algúns referentes da esquerda sigan amosándose homófobos declarados. Aí van algunhas frases para a historia: "O polo está cargado de hormonas femininas, por iso as persoas que o consumen habitualmente poden ser maricas", Evo Morales. "Perdoen, pero é que eu, non soporto aos gais, que lle imos facer", Fidel Castro. "Capriles é homosexual, eu teño esposa", Maduro. Por non falar da persecución que estes réximes exercen sobre o colectivo LGTB. E non só eles. Todos os países nos que non se instaura a democracia son homófobos. E aínda nas democracias, hai moitas lagoas. Mentres Irán lapida a mulleres por adulterio, aforca a homosexuais, corta mans a ladróns, impide aos seus representantes estreitar a man ás mulleres occidentais, tapa obras de arte cando visita ao Papa, Pablo Iglesias se amosa contento do éxito do día do Orgullo, pero permite que Irán financie la Tuerka. Segue sendo algo que non comprendo. Porque el é comunista, e Homeini, cando chegou ao poder asasinou masivamente a todos os comunistas que loitaran contra o goberno do Sha de Persia. E mentres Montoro & Asociados nos fiscalizan a todos, e Rafael Hernando, portavoz do Grupo Parlamentario Popular no Congreso pronuncia unha frase misteriosa, case esotérica de difícil comprensión: "Rajoy colabora con la justicia más de lo debido"; os cristiáns teñen que aguantalo todo. Asalto a unha capela universitaria ao berro de "la iglesia que ilumina es la que arde". Ala, que poderío de raciocinio. Claro que a concelleira dese concello, fíxose famosa por aquilo de "arderéis como en el treinta y seis". Tamén Sor Rosario foi agredida en Granada, ao berro de: "Por ser monja". Crucificados e perseguidos no mundo e humillados no noso país. Imaxinan a un individuo golpeando a un Imán ao berro de: "Por ser Imán". Liberdade relixiosa? Parece que segundo para quen. A todos os políticos se lles enche a boca cando falan de que a Constitución defende as liberdades, pero é que a liberdade relixiosa tamén forma parte da Carta Magna. Ou respectamos todas ou estamos contra todas. Pero non. Estase só contra unha. Que curioso, non? Somos quen de entender a un musulmán, a un budista, a un sintoista, a un animista, pero non somos quen de entender a un cristián. Uns crentes que levan con nós desde hai tanto tempo. Como dicía Óscar Wilde: "buscamos comprender as culturas máis lonxanas e non somos quen de entender a nosa". Espero que outra máxima súa funcione, e todo isto non sexa nada máis que algo pasaxeiro, porque como dixo o autor de O retrato de Dorian Gray: "A moda é algo que sempre pasa de moda".