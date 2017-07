El 1 de julio fue el Día Internacional de las Cooperativas

El primer sábado del mes de julio se celebra en todo el mundo la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas. Así viene produciéndose desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 47/90 del 16 de diciembre de 1992, proclamó esa fecha para tal efeméride, porque además coincidía la misma con el centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

Nuestra Constitución, en su artículo 129.2, establece que: "Los poderes públicos promoverán con eficacia las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas?".

Este año, el primer sábado coincidió que fue el día 1 de julio, hace ya unos cuantos días. ¿Nuestra comunidad autónoma, Diputaciones o Ayuntamientos de Galicia hicieron algo para celebrar una fecha tan significativa a nivel internacional, como es el día del cooperativismo?

Me considero una persona amante y creyente de la fórmula cooperativa como una de las soluciones para poner remedio a tanta desigualdad social y económica que existe en nuestra sociedad, así como para poner su grano de arena a la falta de puestos de trabajo que tengan una permanencia en el tiempo y que gocen de una remuneración acorde con el trabajo que se realiza. Dicho lo cual, es por lo que he mostrado un gran interés en tratar de ver o leer en algún medio de comunicación, si por parte de cualquiera de nuestras Administraciones públicas le dedicaban alguna publicación, encuentro nacional o internacional del mundo cooperativo, mediante conferencias, exposiciones o simplemente de intercambio de experiencias cooperativas. Si algo publicaron yo no lo he visto, y si es así les pido disculpas, pero me temo que no se ha hecho absolutamente nada de lo que acabo de mencionar. Lo más grave de ello es que la Xunta de Galicia tiene competencias plenas sobre el cooperativismo, incluso disponemos de una Ley propia, y pese a ello nada se hace por una divulgación y profundización de esta filosofía, estilo de vida y comportamiento empresarial, salvo contabilizar el número de cooperativas que se constituyen y elaborar las correspondientes estadísticas.

El cooperativismo necesita de personas independientes, funcionarios y políticos, que sientan, conozcan y sepan transmitir el espíritu de aquellos Pioneros de Rochdale, para aplicarlo a los tiempos actuales.

Desde hace muchos años, vengo reivindicando la necesidad de que el cooperativismo se contemple en nuestros planes de estudio, que eduquemos y formemos a nuestros jóvenes en esos valores tan fundamentales para el desarrollo de una sociedad más justa, como son los principios democráticos, igualdad entre las personas, la solidaridad entre sus componentes y la sociedad en la que está inmersa la propia cooperativa, la primacía del ser humano frente al capitalismo sin escrúpulos, el saber compartir con los demás y con los que más necesitan, etc.

Responsables políticos de las administraciones, pónganse las pilas, y no dejen pasar un año más sin celebrar una fecha tan señalada y de esa manera hagan justicia con el hecho de tener una competencia exclusiva tan reclamada en su momento, y que no la practican con una divulgación adecuada.