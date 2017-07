Inversiones xacobeas y protocolo

El señuelo del Año santo (2021) vuelve a ser un equívoco utilizado para favorecer asignaciones extramunicipales, es decir, que todos los gallegos soportemos la inacción gobernante. El Monto do Gozo, tras varios años de abandono, o sea, el interregno del último Xacobeo hasta la fecha, ha sufrido el deterioro del abandono, tan es así que la Xunta ha acordado invertir 4 millones de euros para su restauración, montante que debieran asumir las arcas locales, receptoras del posible retorno económico del Año Santo y no apelar al bolsillo ajeno o a fundaciones creadas desde el poder, que viene a ser lo mismo. Recordamos la instituida por el presidente Touriño con mayoría de aportaciones coruñesas. El acantonamiento, síntoma del gaudeamus compostelano, queda reflejado en el proyecto complejo del Centro Gallego de Desenvolvimiento Integral de Discapacitados -continúa inactivo-, previsto para inaugurar en 2009, en el que se han invertido 13 millones de euros, por no volver a citar la antigua y abandonada terminal aérea. En los próximos días se celebrará la Ofrenda al Apóstol, el acontecimiento más importante de la ciudad de Santiago, actos en los que el Rey, como jefe del Estado, delega su representación, que este año debería recaer en el alcalde; pero el señor Martiño Noriega ya anunció que su participación se limitará al ceremonial castrense. Según informan ya se le hizo saber al rey Felipe VI aunque, paradójicamente, le haya reclamado personalmente la reunión del Real Patronato de Santiago, o sea, el apoyo institucional y "metalicio" para la próxima apertura de la Puerta Santa.

Otrosí digo

Las informaciones periodísticas señalan que la Alcaldía compostelana invierte considerables sumas en protocolo y publicidad. En acontecimientos solemnes y de carácter nacional, el protocolo, como los servicios de Seguridad, debiera establecer filtros para evitar que se perturben las normas regladas. En ciudades Patrimonio de la Humanidad, sus representantes han de ser muy cuidadosos en ofrecer la distinción que su sedimento cultural merece. El protocolo, bien cumplido, es la imagen colorista del prestigio de la autoridad.