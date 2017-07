Saludos un día más. Aquí estamos, compartiendo nuestras sensaciones en un mundo complejo, casi sin tiempo para digerir una época global e intensa, que nos trae imágenes variopintas, marcadas por un tiempo de vacaciones, que alcanzará su máxima cota en el próximo mes de agosto.

Pero estas también son jornadas dedicadas, en lo internacional, a la cumbre del G-20, que se celebra estos días en la fantástica ciudad alemana de Hamburgo. Ya saben, se trata de un foro -heredero del G-8, y establecido en 1999-, de diecinueve países más la Unión Europea, donde confluyen algunos de los países más desarrollados del mundo, más algunos otros once países emergentes, participando además cada año como invitados unos cuantos más, incluido el nuestro de forma permanente. Por cada uno de ellos se dan cita en este Foro jefes de Estado y otros altos mandatarios, con el fin de organizar una estrategia de respuesta más o menos consensuada a los problemas en el campo financiero internacional. Una respuesta que, a veces, se queda en lo cosmético, al chocar entre sí posturas a veces verdaderamente irreconciliables. Y que otras, por inoperativa o por sesgada claramente a favor de unos determinados intereses, puede llegar a lastimar el pretendido desarrollo o bienestar de otras partes del mundo. Con todo, ya veremos qué da de sí este foro, y cuál es el tipo de declaración conjunta que se emite a su término. Ya dedicaremos tiempo a eso. Pero hoy prefiero centrarme en algo externo a la cumbre en sí, pero siempre presente en este tipo de eventos. Me refiero a los actos paralelos convocados desde distintos grupos alternativos a los convocantes del Foro. Y esto incluye seminarios y talleres, muchos actos de calle y, también, manifestaciones.

He titulado el artículo Bienvenidos al Infierno porque las crónicas que nos llegan de Hamburgo hablan de una gran manifestación, con tintes violentos y denominada así, convocada desde la órbita del anticapitalismo. Un evento donde la Policía germana, según dichas crónicas, habría detectado a un grupo de unas mil personas, encapuchadas, que pretendió entonces segregar de una masa mucho mayor. Al final, una batalla campal. Heridos, detenidos y destrozos han llenado las pantallas de los informativos del mundo, a cuenta de tal desaguisado. No dudo de que ello haya ocurrido, pero me daría pena que se queden ustedes sólo con esa imagen de qué representa el movimiento alternativo a esta cumbre, que en buena parte ni tiene nada que ver con el anticapitalismo ni con el movimiento antiglobalización.

Les cuento mi experiencia en una cumbre parecida. Oxfam -donde yo trabajaba- y otras organizaciones mundiales de corte social, participamos en Praga en la 55 Cumbre del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Corría el año 2000, y en su mes de septiembre, muchos nos reunimos en la preciosa capital de Chequia, con el fin de hacer oír nuestra voz sobre diferentes cuestiones pendientes en el mundo. Precisamente esa fecha es considerada por muchos el momento de inicio del movimiento antiglobalización. Muchos de los que estábamos allí éramos gentes pacíficas, estudiosas y con una clara opción social, que no teníamos nada que ver con la radicalidad ni con la protesta porque sí. Justamente en muchos de los actos que se habían planteado participaba la campaña Deuda externa, deuda eterna, auspiciada desde estamentos confesionales y donde en España estaban adscritas organizaciones sociales de la reputación de Cáritas o de Manos Unidas. Oxfam Internacional, a través de sus diferentes organizaciones afiliadas -en España Intermón- también estaba allí. Y todos nosotros conformábamos una masa crítica dispuesta a organizar una cumbre alternativa cuyas recetas fueran verdaderamente eficientes para cambiar el mundo.

Recuerdo perfectamente un acto en el que, literalmente, el entonces vicepresidente del Banco Mundial se quedó sin palabras ante los argumentos técnicos de las personas de Oxfam en el debate. El buen hombre, creo recordar que costarricense, tiró la toalla cuando vio que las falacias en las que se basaba su discurso no se sostenían, desde un enfoque netamente social y profundamente fundamentado, planteado por speakers de primer nivel, llegados desde nuestro cuartel general en Oxford. Como esos hubo muchos más eventos, con el formato de seminarios de alto nivel entre personas de contrastada trayectoria en muchos ámbitos.

Entonces hubo también manifestaciones. Yo participé en un par de ellas, por avenidas en las que los comercios y los bancos habían sido tapiados con vallas para la ocasión, y el control policial era intenso. No tengo que decirles que el comportamiento de los allí congregados fue exquisito, y que a mi lado había monjas, representantes sindicales y personas de muchos países del mundo, preocupadas por la evolución de determinados acontecimientos en las esferas política, económica y social. Hubo una marcha más, en la que yo no participé, a la que habían llegado manifestantes violentos, que montaron la correspondiente batalla campal. Utilizaban parte de nuestra terminología, pero yo creo que -sinceramente-, sin entender nada. Y, por supuesto, la montaron. Pero eran personas de fuera del ámbito que, legítimamente, llevaba años trabajando en realidades que merecían ser escuchadas en esa cumbre. Por supuesto, eso fue lo que salió en los telediarios, y yo, cada vez que hablaba con mi madre, tenía que insistirle una y mil veces en que nosotros estábamos en otra cosa. Ella, ante los acontecimientos relatados, estaba muy preocupada.

Sospecho que algo así está pasando en Hamburgo. Hay gente que la monta, desde posiciones políticas radicales que poco tienen que ver con el meollo de la cuestión. Y hay, incluso, movimientos de dudosa procedencia, que aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid para "hablar de lo suyo". Incluso hay violencia organizada desde intereses diversos, para reventarlo todo. Pero, fundamentalmente, en todo ello hay muy buena gente, muy bien intencionada y con argumentos muy sólidos, que propone otras vías, complementarias o alternativas a aquellas que se barajan a veces desde instancias oficiales. Y eso, que es en sí una riqueza, es para mí lo más trascendente de todo este juego de poder.