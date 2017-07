Secesión inmediata y generación perdida

BBC reseñaba las intenciones del gobierno secesionista en Cataluña, ante el referéndum unilateral planteado para el 1 de octubre: en caso de que gane el Sí a la ruptura, sin exigir un mínimo de participación, se proclamaría la independencia en un plazo de 48 horas. No obstante, no está claro que el referéndum pueda llevarse a cabo, ante la total oposición del Gobierno de Mariano Rajoy, que considera ilegal la consulta y se muestra decidido a evitar cualquier acto que ponga en cuestión la soberanía española.

The Spectator reflexionaba sobre una de las paradojas de la actual recuperación española: pese a que se ha llegado a los niveles de PIB previos a la crisis los más jóvenes apenas encuentran grandes mejoras en su situación personal. Como ejemplo, un dato: más del 40% de españoles entre 16 y 25 años no encuentran empleo y, entre aquellos que lo encuentran, es de carácter temporal o precario (es decir, con sueldo bajo y malas condiciones laborales).

Media-tics resaltaba que los responsables de The Wall Street Journal pretenden reducir parte de su edición impresa fuera de EEUU (especialmente, en Europa y Asia). En el Viejo Continente habría menos copias gratuitas en hoteles y, en territorio asiático, buscaría mantener solo la edición de Tokio. Mientras, ya cuenta con 1,2 millones de abonados online, lo que supone más del 50% del total de suscripciones a nivel mundial.

Clases de Periodismo señalaba que The Washington Post elaboró una guía interna para sus periodistas? sobre qué (no) podían hacer en redes sociales. Entre otros aspectos, los redactores del Post: no podrán denigrar en redes a un anunciante del periódico, tampoco hacer afirmaciones personales en nombre de la organización, ni proferir expresiones acosadoras o discriminatorias? y, por supuesto, no se podrá hablar mal de un jefe. Estos criterios han sido vistos como demasiado restrictivos, por parte de los periodistas.