Videntes nos parabrisas

Ultimamente dedícome a apañar a propaganda que atopo no limpa parabrisas. Toda a que está no do meu coche, aínda que soamente sexa para evitar o que me pasou cunha impresa a todo trapo, que tentei retirar logo de que chovera nela, e o que conseguín foi que quedara como unha calcomanía. Andei unha semana enteira cunha oferta de liquidación de mobiliario mesmo enriba do cadro de mandos. Pasoulle a máis xente, que ben vía a mesma tatuaxe comercial noutros parabrisas cando, por exemplo, ía coller o pequeno ao colexio. Pero hai propagandas que collo do meu coche e tamén de coches alleos, porque me parece un mundo fascinante: a dos videntes, curandeiros, profesores e médiums africanos (ou iso parece, ou iso din).

Son, por exemplo, os profesores Mady ("auténtico vidente"), Assy ("gran astrólogo-científico-espiritualista y curandero"), Demba ("vidente-médium-curandero-africano"), ou os mestres Cissé ("famoso vidente de nacimiento-gran curandero"), Assane ("gran astrólogo de videncia - futurólogo-curandero") e Kebe ("no hay problema sin solución"). Realmente, resulta difícil escoller entre tanto especialista cualificado. Kebe, por exemplo, ten 35 anos de experiencia en tódolos campos de alta maxia africana. Pero Cissé asegura resultado desde a primeira consulta, na mesma semana. E Demba -"en las situaciones más desesperadas soy vuestra última esperanza"- afirma que ten solución onde os outros fallan. Todos teñen unha enorme versatilidade, ou como se di en certos ámbitos, sons multitask: "depresión, amarres -que non debe ter nada que ver co que fan os prácticos portuarios-, negocios, quitar hechizos, recuperar parejas, encontrar trabajo, mantener puesto de trabajo, atraer personas queridas, limpiezas -tampouco isto debe ser o que parece- quitar mal de ojo, quitar mala suerte, romper ligadura -supoño que sen relación cos accidentes na práctica do deporte- impotencia sexual, ayuda para examenes y suerte".

Un kit completo. Loxicamente, porque se recuperas parella, ou atraes persoas queridas e non solucionas o antepenúltimo dos problemas citados, vas pasar media vida na consulta do vidente. Bastantes coinciden tamén en ofrecer protección da familia. Un inclúe servicios médicos, como adelgazar, tabaquismo e alcoholismo. E todos certifican unha eficacia do 100%, e nun prazo de tres a sete días. Tamén todos aseguran ter consultorio na Coruña, e recibir (con ou sen cita previa) todos os días de 8 a 22 (ata 22.30, no caso de Kebe). Demba atende as 24 horas de todos e cada un dos días, por se se presenta un meigallo ou calquera urxencia máxica fóra do horario laboral.

Teño que confesar que durante un tempo pensei que todos eran un, ou varios, pero non tantos (aquí cito só os que gardo). Pero os móbiles son distintos, aínda que hai dous que coinciden no fixo. Claro que podes ter media ducia de móbiles, cada un rotulado co seu respectivo nome de curandeiro, pero creo que, efectivamente, deben ser videntes individuais (e os que comparten fixo é que comparten piso). En caso contrario podíase dar o caso de cambiar de bruxo porque non che atinou, e cando probas con outro resulta que vén sendo o mesmo. Pero sobre todo, o que me convence da proliferación da oferta de médiums é que debe haber moita demanda. Porque problemas que se queren solucionar nun prazo de tres a sete días, cun resultado do 100%, hai un monte deles. E mesmo cando non os hai, os curandeiros dos parabrisas dan servicio: Cissé, ademais do menú habitual ofrece "ser famoso".