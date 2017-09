Cómo abandoné las redes sociales

Hace un par de días, leí el siguiente post en una red social en la que estoy inscrito: "La felicidad, querido Sancho, consiste en no desear quimeras futuras cual molinos de viento, sino en vivir el instante como si fuésemos fugaz relámpago que resplandece glorioso para extinguirse enseguida (Cervantes, El Quijote)". Lo acababa de colgar una conocida mía y me decidí ocioso a escribir el siguiente comentario: "Muy interesante la cita. Quizá solo me atreva a ponerle una objeción. Creo que no pertenece al Quijote ni tampoco a ninguna otra obra de Miguel de Cervantes. Más bien suena a Paulo Coelho o a algún manual de autoyuda. Es asunto de menor importancia, pero hay que dar al César lo que es del César. Perdón por la pedantería. Un saludo cordial". En mala hora cliqueé en "publicar" y me olvidé del asunto, porque el asunto no se olvidó de mí.

Al cabo de un rato, la musiquilla del móvil me informó de que tenía un aviso de tal red. Era de la autora del post. Seca y enigmática, a mi entender, me contestaba: "Ya veo que vigilas la conducta de los demás. Médico: cúrate a ti mismo". Quedé perplejo, repasé mis líneas a ver si había escrito alguna inconveniencia, juzgué que no y continué a lo mío. Hasta que en mi celular siguieron los tonos de entrada. Una anónima que firmaba como Fieldflower insistía literalmente así: "A mi me importa lo que dice no el o la quien lo dice que no tiene importancia lo cual que me gusta mucho por que es verdad y me emocione toda". Pues nada, pues muy bien, pues a ver el siguiente, me dije. Me dio un poco de yuyu, la verdad: "ENORABUENA POR LA FRASE!!! a mi me gusta mucho la cultura y la lectura y Pablo Coelo es mi autor preferido no se a que viene meterse contra el que es con Bucai los mejores", también con desmadre gramatical y ortográfico. Pero ya la cosa se fue tornando chunga con el que firmaba J evi Maiden: "Y porque dice ese que no es de Cervantes???? Que sabe el si a lo mejor es que no hai dios que lo leyese todas las obras y sus libros para andar diciendo que si es o no es aver que me lo esplique". La bola fue creciendo exponencialmente: "Pues si señor eres un pedante cerdo que vienes aquí a presumir de lo que sabes malnacido y no tienes que saludar a nadie pq por lo menos a mi no te conozco de nada asi que vete a la mierda ASQUEROSO que yo tengo mas educacion que tu", me respondía un indescifrable y agresivo Burumassa. Y ya me creí dentro de una peli de terror con el comentario de Lap: "La autoría es un concepto superado por la dialéctica de l@s escritor@s puesto en valor solo por el empoderamiento de los referentes que deben visibilizarse en la ciudadanía que obvia las actitudes heteropatriarcales machistas como la del post crítico". Me dieron ganas de escribir que mi entrada era inocente, una salvedad, una nada. Pero ya no había quien lo parase: "Yo no leo ni a cervantes ni a coellos ni a su puta madre pero me parece que eres un fascista de mierda que andas toda la vida diciendo lo que es como si lo supieras todo que no es que lo sepas todo es que eres un nazi NAZI y si te veo te parto la cara por susnormal", me amenazaba Lucho Ponte desde Almería. Y desde Palencia, Chesare: "Ponte tu objeciones en la polla payaso que te metes conmigo que me llamo cesar y a mi no me tienes que dar ni una mierda que te arranco la cabeza". Fue un día duro.

La historia que acabo de contarles es verosímil como las redes sociales mismas. El nivel de encabronamiento, susceptibilidad extrema y barbarie analfabeta (pleonasmo) sube y sube y sube. Póngase a salvo.