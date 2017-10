Buenos días. O noches, si me atengo a la hora a la que escribo estas líneas, en las últimas horas del día de ayer, gracias a la profesionalidad, la paciencia y el buen hacer de las personas que intervienen en la maquetación de este diario. Pero miren, era difícil escribir unas líneas sobre el tema que hoy nos ocupa sin esperar a que los acontecimientos se aclarasen. Me estoy refiriendo, obviamente, a la cuestión catalana y, en particular, a la compleja tarde vivida ayer en la sede del Parlament. Ahora, con escasos minutos para plasmar mi opinión sobre ello en esta columna, y tratando de digerir aún todo lo vivido, les aporto tal visión personal.

Muchas cuestiones ya hemos tenido oportunidad de compartirlas en estos largos días previos. Pero hoy quizá se han aclarado un poco más algunas de las incógnitas de entonces. O no, según se mire. El caso es que, seguramente, los altos niveles de lío, ruido y frustración presentes en Cataluña y en España, y a los que nos han conducido nuestros políticos, se han vuelto insoportables. Esta cuestión concreta sobre la organización del Estado y la definición de su territorio ha cooptado ya durante demasiado tiempo la más caliente actualidad, implicando un descuido notable de muchos otros aspectos verdaderamente críticos en nuestra convivencia cotidiana. Así, vuelvo a repetirlo, nuestros políticos son los más citados, los más entrevistados, los más fotografiados, los más citados y los más seguidos en todo tipo de foros, en detrimento de una sociedad civil viva y verdaderamente productiva, competitiva, fabril, cultural, social y orientada a las personas. Si esto sigue así, quizá esta espiral colectiva produzca daños irreparables en nuestra sociedad. Y, no cabe duda, el primer síntoma es el hartazgo crónico y difícilmente superables que muchos ciudadanos y ciudadanas sentimos ya por todo esto.

Miren. Al campo no se le pueden poner puertas. Y si hay un treinta o un cuarenta por ciento de la ciudadanía de un país que reclama cambios, no se le puede dar un portazo en la cara por respuesta. Pero, al mismo tiempo, no se pueden organizar consultas de tipo referéndum sin unas garantías mínimas que impliquen que tales procesos sean limpios, transparentes y vinculados directamente a la voluntad del pueblo. Unos y otros se han equivocado. Unos por la inacción, por la escasa capacidad de seducción, sugestión y poder de convicción, y por mirar para otro lado de forma continuada. Y otros por tirar por la calle de en medio e inventarse toda una épica, así como un camino que parece medio de risa -si no fuese un tanto serio el tema- que, por no respetar, ni respeta el Estatut ni el Reglamento del Parlament. Si a todo eso sumamos toda la gasolina que se ha ido echando al fuego, vía escraches o presión en las calles por un lado, o vía absolutamente inoportunas y graves declaraciones, como las últimas del señor Pablo Casado, del Partido Popular, sobre el fin del señor Companys, se ve que la irresponsabilidad presente en todo este proceso ha sido, y sigue siendo, brutal.

Puigdemont ha escuchado a quien le pidió que frenase y recapacitase. Y, al margen de la retórica sin efecto jurídico alguno, ha optado por el diálogo. O, al menos, eso entiendo yo. Y tal actitud, que ha enfadado a sus socios de la CUP, pero que ha evitado algo absolutamente irreversible, constituye una nueva oportunidad para que todos ganemos y nadie pierda. Porque, repito, soy de los que creen que el pueblo es el propietario de la soberanía popular, y que habrá que hablar con las personas para ver cómo solucionamos esto.

No podemos permitirnos más lío, más ruido y más frustración. O, dicho de otra manera, hemos de arreglar de una vez esto. O bien avanzando hacia un verdadero proceso de consulta, unas nuevas elecciones autonómicas o generales o diseñando un nuevo marco territorial, o cerrando tal posibilidad de una vez. Porque no se puede condenar a toda la sociedad a una completa y continua parálisis en torno a temas recurrentes, que no se cierran correctamente en uno u otro sentido, y en torno a los que no se dialoga.

Por eso esta reacción mía, como otras muchas que se están produciendo hoy, es una llamada a que estos señores a los que pagamos para solucionar nuestros grandes problemas lo hagan y que, además, no nos creen otros adicionales. Que se pongan de acuerdo. Que hablen. Que dialoguen. Y que pacten o el marco adecuado para avanzar en un verdadero proceso de consulta, o que lo cierren definitivamente. Aducir la vigencia de una determinada Ley Fundamental para pretender acallar la diferencia o una querencia legítima es conceptualmente pobre. Y tomar la parte por el todo, no queriendo ver una realidad catalana mucho más allá del nacionalismo, también. Aquí hace falta altura de miras y, por lo visto y oído, falta mucha en la partitocracia de la que nos hemos dotado en España y, muy en particular, en Cataluña. Por eso, señores, déjense de lío y de ruido, y de generar frustración en unos y otros, y pónganse manos a la obra. Hablen. Y, si no saben hacerlo, váyanse, que otros lo harán. Mejor no lo sé. Pero peor, imposible.