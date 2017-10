Confusión y movimientos sobre Cataluña

The New York Times resaltaba que, ante la confusa decisión del Parlamento catalán (de proclamar la independencia, pero dejándola inmediatamente en suspenso), el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, requería expresamente una clarificación a su homólogo catalán, Carles Puigdemont, sobre si había declarado (o no) la separación de España. El requerimiento es un paso previo necesario para poder activar el artículo 155 de la Constitución, que implicaría la suspensión de la autonomía catalana.

Por otra parte, la citada Reuters recogía que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, había acordado con Mariano Rajoy abrir una reforma constitucional en seis meses. Entre otros elementos, dicha modificación podría cambiar el modo en el que las autonomías son gobernadas (incluida Cataluña). Al mismo tiempo, Sánchez apoyaba el requerimiento de Rajoy para aclarar si el Parlament catalán había declarado la independencia de manera efectiva.

El Español se fijaba en un estudio elaborado por eMarketer, donde se llegaba a la conclusión de que los estadounidenses están cada vez más enganchados a los medios de comunicación. Así, el consumo de medios por parte de los norteamericanos (sea en Internet, televisión, radios, periódicos u otras plataformas) llegaba a las 12 horas y un minuto por día (24 minutos más que el tiempo dedicado en 2012).

Clases de Periodismo resaltaba las declaraciones de Brad Parscale, director de actividades digitales de Donald Trump, a la CBS, donde apuntaba que Facebook acabó siendo vital para la victoria electoral del actual presidente de EEUU, hace casi un año. Se destinó la mayor parte del presupuesto a la red social creada por Mark Zuckerberg y se experimentó a diario, probando más de 50.000 variaciones de anuncios. Además, se usó Facebook para llegar de manera personalizada a votantes rurales de cada estado.