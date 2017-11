Menos dureza del Supremo y vascos prudentes

Reuters destacaba la prisión, eludible bajo fianza, para la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, tras acatar la legalidad constitucional y después de afirmar que la proclamación de independencia del 27 de octubre pasado tuvo un carácter "simbólico". El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, resolvía de manera más benevolente la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba prisión incondicional para Forcadell.

BBC resaltaba el apoyo limitado del PNV al proceso separatista desarrollado en Cataluña. Aunque las autoridades vascas han apoyado con claridad del derecho a decidir de los catalanes, la situación desencadenada tras el referéndum independentista del 1 de octubre no ha sido del agrado del Partido Nacional Vasco, que no consideró válidos los resultados. Y es que, hoy por hoy, no quieren poner en riesgo las generosas cuotas de autogobierno logradas en los últimos 40 años.

Clases de Periodismo señalaba la decisión de la red social Twitter de duplicar el número de caracteres (de 140 a 280), salvo en japonés, coreano y chino (donde los 140 son suficientes para expresarse sin problemas). La decisión se toma después de que se probara experimentalmente con algunos usuarios, desde hace dos meses. El objetivo es ampliar la capacidad de expresión de los miembros de Twitter, sin que la red pierda en rapidez y brevedad.

Media-tics resaltaba que CNN, la cadena de televisión estadounidense, pretende convertirse en una marca del siglo XXI. Para ello, quiere convencer a los espectadores para que paguen por acceder a los contenidos online (básicamente, aquellos de carácter exclusivo y los eventos en directo de sus presentadores estrella). Todo ello se enmarca dentro de una estrategia general por la que la cadena busca generar 1.000 millones anuales de ingresos online, hasta 2022.