Que me lo expliquen

Si aquí tenemos una refinería, ¿por qué nuestra gasolina es más cara que en el resto de España? Evidentemente no será por el transporte, pues el coste debería ser mínimo. Que alguien venga y me lo explique. Y que me explique también por qué en puntos muy distantes de otros centros de refino -lógicamente mayor coste por el transporte- como Madrid, Segovia y otros muchos más, el precio del litro de combustible sigue siendo más barato que en cualquier localidad gallega. Estoy hasta el gorro de oír la patraña del céntimo sanitario -que no es 0'01 euros sino algo más-, como recargo que aquí aplican para obtener fondos lógicamente, pienso yo, para la sanidad, cuando luego me entero que hay varias comunidades autónomas (Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco) que no lo aplican porque -nos explican los enterados- la mayor parte de lo referente a la salud deviene del presupuesto del Estado. También necesito razones que me aclaren eso del tramo autonómico en los hidrocarburos, que es un impuesto autonómico como su propio nombre indica, porque vemos que en Galicia su recaudación va subiendo año tras año y no sabemos si es por el aumento del gravamen o por el mayor consumo de combustible. Hay mucho que explicar sobre este tema.