Inmigrantes en prisión y, ¿pacto fiscal?

Al-Arabiya se hacía eco de la decisión del gobierno español de mantener a cerca de 500 inmigrantes ilegales en prisión. Tras las críticas expresadas por grupos defensores de los derechos humanos, los responsables gubernamentales replicaban que la medida se había adoptado ante la falta de espacio suficiente en los centros especiales de internamiento. Según el ministro del Interior, J. I. Zoido, para los inmigrantes es mejor disponer de instalaciones acondicionadas que estar internados en áreas sin recursos.

The Guardian publicaba que el gobierno de Mariano Rajoy estaría sentando las bases para promover una especie de pacto fiscal para Cataluña (semejante al concierto vasco), de manera que pudiera recaudar y gestionar gran parte de los impuestos. Según fuentes gubernamentales, podría ser una vía de salida al actual conflicto, donde no se contempla (en ningún caso) la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Trecebits.com señalaba que, según un estudio elaborado por la sociedad de marketing y comunicación Dentsu Aegis Network, el retorno de la inversión publicitaria en Twitter (conocido, técnicamente, como ROI) es un 40% superior que el promediado por otros canales de comunicación. Así, por cada dólar invertido en las campañas de Twitter, las cuatro marcas que fueron objeto del estudio (durante dos años) obtuvieron un retorno medio de 2.700 dólares.

Mark Thompson, presidente del citado The New York Times, afirmaba en una entrevista en elmundo.es que, para la supervivencia de los periódicos, es esencial invertir en personal y no caer en el círculo vicioso de reducir costes. A su juicio, los contenidos de pago online no se sostienen solo en decisiones empresariales, sino en un interminable proceso de ensayo y error, hasta dar con la tecla que funcione.