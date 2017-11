El gobierno no ha sabido informar sobre el enredo de Cataluña

El disparatado enredo provocado por los dirigentes separatistas en Cataluña ha vuelto ha darnos muchas pruebas de que la doble libertad, información y opinión, al alcance hoy de cualquiera y sobre cualquier asunto, puede causar estragos en la verdad que solo pueden combatirse desde el conocimiento riguroso de la realidad. Una tarea que, en este caso y por tratarse de asuntos de naturaleza pública y de enorme alcance, debería ser abordada de modo principal desde instancias estatales y no lo está siendo. En otras palabras, quienes esperábamos del gobierno una información capaz de adelantarse y contrarrestar la emitida por la dirigencia independentista, nos hemos quedado con las ganas, teniendo que esperar, en algunos casos, a las rectificaciones aportadas por los medios extranjeros inicialmente cautivados por el engaño inteligentemente gestionado por la que, en su último auto, la magistrada Lamela califica de organización criminal. En otros casos, los más, hemos tenido que esperar a las resoluciones judiciales para conocer los hechos probados que han desmentido el engaño. Unas resoluciones judiciales desconocidas por el gran público, claro está.

Primero fueron las noticias, que luego se demostraron falsas, sobre la actuación de las fuerzas de seguridad el día del referéndum. Se propalaron informaciones de cientos de heridos, de lesiones graves y aún de agresiones sexuales por altos responsables políticos catalanes y dirigentes políticos extranjeros, sin que el gobierno y la televisión pública, de todos, TVE, fuera capaz de otra cosa que no fuese contribuir con las mismas noticias e imágenes engañosas que debiera haber contrarrestado. Hubo declaraciones de gobernantes de la UE, de parlamentarios europeos y americanos que se entendieron como tirones de orejas al gobierno español cuando no eran sino intromisiones impertinentes en la política interior por dirigentes extranjeros acostumbrados a no ver la viga en el ojo propio y sí la paja en el ajeno. De nuevo una suerte de leyenda negra sin responder con contundencia y desde la verdad. Solo ministros que en los pasillos del Congreso o a pie de calle respondían con monosílabos o frases cortadas por el entrevistador. Ni el ministro de Justicia, ni el de Exteriores, ni el de Interior estuvieron a la altura de las circunstancias, las cosas como son. Y tampoco lo han estado después, cuando se iniciaron las actuaciones judiciales. Por eso la confusión y la inquietud de cuantos ciudadanos no acceden a las resoluciones de los tribunales, que son, obviamente, la mayoría, como la mayoría no accedemos a los documentos e informes de los expertos en cualquier materia y solo podemos confiar en ellos. Se ha confundido a la ciudadanía sobre los motivos de las situaciones procesales de unos encausados y otros; se ha extendido la calificación de presos políticos; no se ha explicado desde instancias oficiales la situación de los responsables fugados en Bélgica ni la condición en la que pueden ser candidatos o por qué siguen percibiendo sus sueldos. Ha fallado la información desde el primer día, cuando hábilmente fletaron los independentistas aquello del derecho a decidir y lo de que España nos roba que si ha tenido un desmentido contundente ha sido de la mano de un particular, Borrell, pero no del ministro del ramo. No estoy diciendo que no sea tarea de tertulianos, analistas, académicos o dirigentes políticos el desmentir los engaños y poner las cosas en su sitio. Estoy diciendo que, a la cabeza de la lucha contra la desinformación debería de estar siempre el gobierno con intervenciones serias, detalladas, inmediatas y tan frecuentes como sea necesario y a horas de máxima audiencia. De otro modo seguiremos aguantando leyendas negras y mirándonos unos a otros sin saber a qué carta quedarnos.