Hemos tenido que verle las orejas al lobo -y ahí siguen, bien presentes- para que nos demos cuenta del enorme tesoro del que disponemos. O disponíamos, si siguen así las cosas. Pues bien, en esta última columna del mes de noviembre me referiré a él. A ese importante caudal de riqueza que ahora añoramos, y que con tanta frecuencia hemos denostado. O que han denostado muchos de ustedes, para ser más exactos, ya que otros hemos dicho siempre lo contrario. Hablo del agua, claro está. Del líquido elemento, absolutamente indispensable, pero que ha llegado incluso a formar parte de ese relato -ahora se dice así- que alguno escribió sobre Galicia de una forma un tanto maldicente, quizá con intereses bien claros o a partir de una ignorancia supina. Pero esa lluvia y esa agua, ¿saben?, nunca fue mala. Nada mala. Aunque solo ahora, en el límite de la cuestión, se vea esto nítidamente de forma más o menos generalizada.

Porque, miren, una tierra verde y generosa, fértil y llena de vida, precisa agua. Y eso es así, de forma impepinable. Si no llueve, las personas viven en un secarral. Y si llueve, es cuestión de acostumbrarse a ello y de verlo como tal riqueza que es. Hemos llegado a un punto en el que ciudades como Vigo se plantean el acarrero de agua en barcos, mientras llega un posible trasvase que mejore sus expectativas a corto y medio plazo. Y, si se dan ustedes una vuelta por Cecebre o muchos otros de nuestros embalses para consumo, se asustarán. Falta agua en la tierra del agua. Y esa, queridos amigos y amigas, es la nuestra.

Los negacionistas del cambio climático hablarán aquí de los ciclos que, habitualmente, nos traen años de sequía sin que suponga una mudanza en la tónica global. Yo soy de los que piensan que tal discurso está superado, vistas las evidencias científicas bien sustentadas que hablan de que la cuestión va mucho más allá. Pero aún admitiendo que pudiera tratarse únicamente de un ciclo seco dentro del esquema climático habitual, habríamos de reconocer que los niveles de sequía son en en esta ocasión verdaderamente alarmantes. Las noticias nos hablan de que situaciones similares no se recuerdan desde hace años y años. Hablamos de una realidad palmaria, incontestable.

Galicia, por otra parte, no es una tierra habituada a la escasez de agua. Recuerdo a unos amigos canarios que, hace unos años, se escandalizaban cada vez que veían alguna fuente de caño continuo y sin control, cuyo caudal terminaba, en buena parte, en el mar. Ellos se lamentaban de eso, no entendiendo -por su realidad cotidiana- que, en un contexto de abundancia, aquella no era agua perdida, sino recursos que, mediante el ciclo del agua, volverían a estar disponibles. Pero cuando las cosas no van bien, entonces hay que hilar más fino. Y los cuarenta mil millones de litros que se pierden cada año por fugas y averías en nuestra comunidad quizá empiecen entonces a ser mucho menos justificables. Porque, aparte de ser entonces una pérdida de recursos económicos -que siempre lo son, habida cuenta del coste de la depuración y tratamiento-, estaremos hablando ahora de un bien escaso e insustituible.

Quizá, aparte de constatar los cambios que se están produciendo últimamente en nuestra disponibilidad de agua, tengamos que empezar a considerar que somos y seremos más pobres en este recurso, y actuar en consecuencia. El agua es una riqueza. Y de las riquezas, como de las buenas personas alrededor de uno, muchas veces no se es consciente de su existencia hasta que se pierden. Cuando es así, se le da mucho más valor a lo que ya no está. Quizá la problemática que vivimos ahora tenga el lado bueno de que nos permita ser mucho más sensibles al valor del agua. Algo habremos ganado, entonces. Porque perder, también perderemos mucho. O lo estamos perdiendo ya.

Recuerdo mis peripecias en Etiopía, hace algunos años, visitando comunidades beneficiadas por proyectos de cooperación en los que se dotaba de recursos hídricos a zonas antes absolutamente privadas de ello, con agua no segura y muchos problemas derivados de ello. En tal contexto, las personas vivían el agua y su disponibilidad casi como algo de ciencia-ficción. Y se mostraban absoluta y eternamente agradecidas por el cambio a mucho mejor para sus vidas. Sé que la realidad aquí es muy distinta, y que aquello no tiene nada que ver con nuestro contexto. Pero, como con la educación u otro tipo de servicios, quizá nos convenga a veces hacer un ejercicio en base cero, reflexionando sobre nuestras propias actitudes ante lo que parece, nunca mejor dicho, meramente caído del cielo.

Tiempo de sequía, pues. Que no caiga en saco roto, y que nos permita reconocer que lo que un día fue abundante no es un derecho adquirido. Todo lo contrario. Es, ante todo, un tesoro que hay que cuidar.