Más visibilidad extremista e ibérico más caro

Al Jazeera publicaba que, mientras el reto independentista catalán permanece en punto muerto (a la espera de ver los resultados de las elecciones previstas para el día 21), sí que ha tenido una consecuencia inesperada: dotar de nuevo vigor (y más presencia externa) a los movimientos de extrema derecha. No obstante, señalan algunos expertos, su repercusión mediática es mayor que su importancia política real.

The Daily Telegraph apuntaba que los ciudadanos españoles deberán pagar más por uno de sus productos más apreciados (el jamón ibérico de bellota), debido al fuerte incremento de su demanda en China, lo que estaría generando presiones en los productores. Concretamente, si el precio del jamón podía oscilar entre los 300 y los 500 euros, el aumento de la demanda por parte de sectores de clase alta chinos elevaría el coste en un 10 por ciento adicional.

elmundo.es señalaba que el conglomerado de medios Meredith adquirió Time Inc. (grupo editorial de publicaciones como Time o Fortune) por valor de 2.350 millones de euros, respaldado por los multimillonarios hermanos Koch (habituales financiadores del Partido Republicano). La compra definitiva está prevista que se cierre a principios del año próximo, momento en el que Rich Battista, actual presidente de Time Inc., abandonará la compañía.

Media-tics destacaba que la creciente hegemonía publicitaria digital de Google y Facebook es tal que aconseja a las empresas de medios dejar de depender de los anunciantes y empezar a sustentar los negocios en los ingresos que aporten los lectores. Así lo han entendido publicaciones como Financial Times o The New York Times, aunque no deja de ser un modelo que puede estar al alcance de muy pocos (al tratarse, en gran medida, de medios con suscriptores globales).