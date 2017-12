Más peso en Europa y sin euroorden

The Daily Express se preguntaba si, con la consumación del Brexit, España ganará más peso institucional en Europa, tal como afirmaba con rotundidad el ministro de Economía, Luis de Guindos. Y es que, países con menor peso demográfico (como Portugal), han conseguido colocar a compatriotas en puestos clave, como el Eurogrupo o el Banco Central Europeo (lugar al que podría aspirar, precisamente, el citado de Guindos).

Quartz apuntaba a la decisión de Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, en el sentido de retirar la euroorden contra Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat y cuatro ex consellers de su Govern, aunque precisando que serían detenidos si pisaban suelo español. La medida de Llarena parecía inevitable, si no quería arriesgarse a que los tribunales belgas desestimaran la petición de extradición, ante la probabilidad de que descartaran los delitos de rebelión y sedición.

Media-tics señalaba el último sistema ideado por Reuters: New Tracer, creado para localizar eventos de última hora que se estén compartiendo en Twitter. El mecanismo identifica asuntos noticiables en la red social y establece un nivel de confianza que determina la probabilidad de que las noticias sean ciertas. El monitoreo constante de 12 millones de tuits diarios ayuda a filtrar ruido y localiza con rapidez hechos de interés periodístico que se producen en el mundo.

Clases de Periodismo destacaba la decisión de Facebook de abrir nuevas oficinas en Londres (en lo que constituirá su centro de ingeniería más importante, fuera de EEUU), con la intención de crear 800 nuevos empleos (a añadir a los 1.500 existentes en la actualidad). Pese al Brexit, "el próspero ecosistema emprendedor británico y su excelente reputación en ingeniería" han pesado a la hora de tomar la decisión, según Nicola Mendelsohn, vicepresidente de Facebook para Europa, Oriente Medio y Asia.