El Partido Popular y su mayor bolsón de votos

Entramos en un año de vísperas electorales de carácter local y el Partido Popular, que obtuvo la mayoría en los últimos comicios pero no gobierna, se propone salir del templo blandiendo espadas purificadoras. Enfrente, el nuevo líder socialista Gonzalo Caballero ha de lidiar dos ineludibles problemas: su dependencia de un inestable secretario nacional Pedro Sánchez, proclive a las ocurrencias con demasiado humo y poca consistencia y, de otro, con la arrogancia política de su primo, el poderoso alcalde de Vigo, Abel Caballero. El socialismo gallego, sostén de las Mareas y otras afluencias de Podemos, está en horas bajas, necesitado de una profunda emoción. Las "ciudades rebeldes", las "ciudades del cambio" que apoya no han cuajado. Ferrol, Santiago y La Coruña no ligan con las voces de amanecida del cabecilla regional Luís Villares y en el BNG todavía perviven notables resquicios de la UPG y su aroma de nostalgia encerrado en una visión lugareña. El nacionalismo gallego bulle añorante confundiendo el Estatuto con un listado de competencias; le mueve mandar más que gobernar sin importarle la pobre experiencia de su última alianza. Ciudadanos, tras sus sonadas críticas al AVE gallego, no ha logrado insertarse en el mapa político regional, ni ha obtenido réditos de ser apéndice del PP o del PSOE, según conviniera. Están en recrecer y en la recreación pero, hasta la fecha, su mensaje performativo solo ha llenado de humo las pretensiones de sus competidores políticos. LA Coruña, el mayor bolsón pepero, no ha hecho valer, hasta la fecha, su poderío ante los desdenes de la Xunta y sus cansinas operaciones de botafumeiro. La actitud xunteira hacia nuestra ciudad ha sido penosa y manifiestamente mejorable, aunque no dudamos en que a medida que se acerquen los comicios volverá a presentarse servicial como una geisha.

Otrosí digo

Hace más de cuatro años, la Xunta de Galicia invirtió 13 millones de euros en un llamativo Centro Galego de Desenvolvemento Integral, destinado a la atención de personas discapacitadas en Santiago de Compostela, ¿dónde sino? Esperemos que, dada la carencia de centros especializados, sea puesto en funcionamiento o habrá que esperar a las próximas elecciones municipales.