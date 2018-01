No parece que quieran gobernarse

Se constituyó el parlamento catalán e inauguró la ceremonia el discurso del viejo carcamal rubricado con el desahogo aquel de que ¡este país siempre será nuestro!, el mejor por más expresivo grito del nacionalismo tribal que niega la ciudadanía a los García, los López, los Vázquez, los Fernández y Rodríguez, a la Arrimadas con sus cientos de miles de votantes, pero también a los Montilla y a los Corbacho, qué se habían creído. Pero es también el grito que proclama a los cuatro vientos que Cataluña tiene dueño y que los señores de pura sangre, rurales o de la gran urbe, llevan en sus genes los ocho o veintiocho apellidos catalanes engarzados con la i. Comparecen dispuestos a volver a empezar y quieren reeditar los festejos de hace dos meses cuando los independentistas ocuparon las primeras en los noticiarios y los periódicos de medio mundo retando al Estado y a la UE. El mundo pendiente de Cataluña lloraron algunos contentos como infantes. Así fue, pero duró poco y hoy Cataluña sigue con la autonomía suspendida y gobernada desde Madrid. En realidad, no parece importarles demasiado esto de estar gobernados por Rajoy desde Moncloa y Montoro desde el Ministerio de Hacienda. Están satisfechos los independentistas con conservar el circo parlamentario plagado de cámaras de TV, micrófonos y periodistas a los que regalar cada dos por tres sus discursos tronantes, sus ironías sin gracia y sus entretenidos enredos jurídicos que solo conducen, si es que lo logran, a retrasar el acto final del procés que no será otro que el comienzo del procesamiento de los responsables del gran disparate. No tienen prisa por gobernar y es comprensible porque les espera la gestión de una deuda multimillonaria, de una economía con datos poco esperanzadores y la relación con un Estado al que ya no será posible seguir engañando y con una oposición potente respaldada por más votos de los que apoyaron a los partidarios de proseguir con el circo. Lo escribía en El País, con acierto y claridad, el otro día el expresidente andaluz Rodríguez de la Borbolla, España no puede pararse. España tiene delante una serie de asuntos importantes, las pensiones o la financiación autonómica, la educación, el futuro europeo y las grandes obras públicas, que deben acometerse con grandes acuerdos que habrá que llevar adelante con Cataluña compartiendo diagnósticos y soluciones o con ella descolgada del quehacer común pero soportando, como todos, los costes y las consecuencias de los acuerdos nacionales. No hay lugar, no debería al menos, para tratamientos y consideraciones especiales con aquella comunidad autónoma. Ni reformando la Constitución ni plegándose a una bilateralidad sin justificación.

Entretenidos con sus proclamas y sus lamentos los independentistas no ofrecen nada. Están paralizados a la espera de las exigencias paranoicas de un fugado, de las advertencias y dudas de los que dedican su tiempo a preparar su defensa penal, de la empanada intelectual de Colau, Domenech, Iglesias y de las amenazas y condiciones leoninas de una CUP que, con menos escaños pero con gran capacidad de chantaje, sigue empeñada en exigirles lo imposible. Así las cosas, a los tres grupos de la oposición toca esperar sin desesperar. Mejor con acuerdos que fortalezcan su labor parlamentaria que con discrepancias inútiles. Los independentistas tienen mayoría en la cámara, es cierto y en ella se divierten, pero aún tienen que resolver lo más importante y lo que da razón de cualquier elección, la formación de un gobierno con un programa que pueda llevarse a cabo y que será mirado con lupa por el Estado y por el Tribunal Constitucional.