De Jiménez de Asúa a Vázquez Taín

El magistrado don José Antonio Vázquez Taín acaba de publicar Grandes juicios de la historia, obra en la que desbroza y analiza cuestiones jurídicas de causas ya sentenciadas mediante una crónica donde la investigación histórica y criminológica fluyen con fidelidad del relato. Sabido es que la información que llega al público, a través del universo mediático, no es siempre fideligna en determinados pormenores, y con frecuencia incompleta. Vázquez Taín llena ese vacío ilustrativo y se aviene a completar el relato forense. Entre los casos analizados destacan: "El asesino de la baraja", "el loco del chándal", "el asesino de Ruth y José" ( caso Bretón), etc. En todos ellos, Vázquez Taín muestra excelente y erudita redacción y sale del estricto ámbito profesional para ofrecer una ponderada y amena crónica al alcance del más dilatado público. El antecedente, de poner al conocimiento del lector el análisis de casos llamativos ya juzgados, puede encontrarse en Crónica del crimen, del eminente penalista don Luis Jiménez de Asúa, editada en La Habana en 1950 y reimprimida por el Ministerio de Justicia de 1989, con motivo del centenario del nacimiento del renombrado catedrático (1889). Jiménez de Asúa, cuyo tratado de Derecho Penal fue adaptado como texto en todas las universidades de América Latina, era un maestro en conjugar la teoría y el rigor intelectual. Se exilió en la Argentina, donde vivía su hermano Felipe desde 1927, jefe de Hematología del Centro Gallego de Buenos Aires. Jiménez de Asúa tuvo problemas con Perón y los peronistas. Fue dos veces depuesto de su cátedra en la Universidad de La Plata y otras tantas hubo de ser repuesto. En Crónica del crimen se ocupa, entre otros famosos casos, de "el crimen del expreso de Andalucía", "el error judicial del caso Grimaldos", "el crimen de Lima", etc., en cuyo estudio narra los hechos, analiza las sentencias y sus derivas, con una maestría jurídica que constituye un antecedente en la divulgación forense, difícilmente superable.

Otrosí digo

Crónica del crimen fue reprimido, a instancia del entonces ministro de Justicia Enrique Múgica, en papel ofset, registro ahuesado, en edición reducida, con motivo del centenario de Jiménez de Asúa (1989). En el libro se abordan además temas como "Utilización del condenado", "La ley de Linch", "Abuso forense de la estafa", "Los cirujanos y el Derecho penal", "Muertes y lesiones de deportistas", etc. El señor Múgica, en su visita oficial a Buenos Aires (4-07-90), tuvo la atención de obsequiarme con un ejemplar del libro con expresivo testimonio.