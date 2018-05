Sr. Torras: ¡No sea tan 'chorras'!

Una vez más tengo que decir: "Los españoles no somos merecedores de tener semejante clase política".

Lo que estoy viendo en estos últimos días, con los hechos acontecidos tras la investidura del Sr. Torras como presidente de la Generalitat de Cataluña, está sobrepasando todo lo que mi imaginación podía pensar, que hiciera un político en Cataluña, después de todo lo que ha ocurrido en el último año.

El Sr. Torras, atreve a pedir "diálogo" con el Gobierno del Sr. Rajoy, cuando nos pone por delante de nuestra cara, la imagen del Sr. Puigdemont, como la del verdadero presidente de Cataluña en el exilio. Una vez que el Parlament le dio a usted la mayoría de sus votos, usted y solo usted es el presidente y como tal debe actuar, Sr. Torras. ¿Se cree usted que en algún lugar de este planeta aceptarían la proposición encubierta que usted pretende llevar a cabo, de que aceptemos el resto de los mortales, ya no solo del resto de los españoles, que el Sr. Puigdemont es quien habla y toma decisiones a través su imagen física e intelectual? Sr. Torras, todavía los españoles no hemos entrado en estado de catalepsia, paranormal, o delirium tremes. Somos gente muy normal, que en la mayoría de los casos nos comportamos como seres normales, y no estamos alucinando, mientras usted se comporta de la manera que viene realizándolo últimamente, y que yo definiría como actitudes de aquellas personas, que las consideramos como un "tonto o necio", por lo que dice o hace. Por todo ello le pediría, que como cargo público que es: "No sea usted tan Chorras", Sr Torras.

Por si nos pareciese de poca enjundia, lo que pretende: El que los españoles reconozcamos que usted es la parte material, por la que se nos representa el espíritu del Sr. Puigdemont. Por si esto le pareciese poco, no se le ocurre otra cosa, que pretender nombrar consellers de su gobierno mágico, a unos señores que se encuentran en la situación de prisión provisional, y otros escapados en el extranjero, huyendo de la justicia española, por mucho que conserven en este momento sus derechos políticos. Sr. Torras: ¿De verdad que usted se creía, que el Gobierno del Sr Rajoy, iba a publicar en el Diario Oficial de Cataluña, semejante resolución reconociendo el nombramiento de los citados, y de este modo, reconocer la constitución del nuevo gobierno de Cataluña y en consecuencia el levantamiento de los efectos del artículo 155?

Con esta segunda actitud, tengo que decirle en nombre mío y no se de cuantos españoles más: "Sr. Torras, no sea tan 'chorras".

Porque la verdad, es que si usted se creía, y tenía fe en que iba a suceder lo contrario, un servidor, tendría que reconocer que usted no es de este mundo, y en lugar de dedicarse a la política, como el arte de pretender resolver los problemas de la sociedad, buscando siempre el interés general, debería dedicarse a echar las cartas, o en los programas nocturnos de la tv, donde determinados "visionarios" les cuentan a incrédulos necesitados de algo, que la vida les va a venir muy bien. Sr. Torras, si es así, dedíquese a leer el horóscopo, a las personas que le apoyan en tan chorradas decisiones que usted adoptó en estos últimos días.

En definitiva, Sr. Torras, creo que España, los españoles y concretamente la inmensa mayoría de los catalanes, en estos tiempos que corren, y después de lo acontecido en Cataluña en este último año, no nos merecemos tener a un personaje, viviendo del dinero público, y haciendo las "Chorradas" que hace. Todo ese conjunto de personas nos merecemos algo mucho más serio y pragmático. Necesitamos a alguien serio, que tenga interés en poner solución a la cuestión catalana, por medio del sentido común y la vía del diálogo, y cumpliendo la Ley, con todas las posibilidades que la misma nos da.