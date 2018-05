Una moción de censura inoportuna, cuando menos

Recuperar la normalidad institucional, regenerar la política española, poner en marcha una agenda social y convocar elecciones son los motivos por los que Sánchez presenta la moción de censura. Aseguró, también, que su Ejecutivo va a recuperar la dignidad nacional, cumplir la Constitución, garantizar la convivencia, defender la soberanía nacional y cumplir los compromisos con la Unión Europea. No había que ser un lince para suponer que al PP y a Rajoy y su gobierno se les venía encima una buena con el asunto Gürtel y que su posición se debilita cada día más, y lo que te rondaré, sin que la aprobación de los presupuestos funcione como tabla de salvación ni siquiera momentánea. Sus 134 diputados en las elecciones de junio de 2016 ya evidenciaron la hartura de parte de sus votantes y los sondeos siguientes ratifican su imparable debilidad. Todo eso es cierto pero no lo es menos que, a trancas y barrancas, Rajoy gobierna. Y gobierna sin que se detecte anormalidad en el funcionamiento de las instituciones, más allá de las dificultades importantes que la fragmentación en el Congreso está provocando, de las que no cabe culparle, y que han sido salvadas en el trance de los presupuestos así como en la aplicación del 155. Hay, a mi juicio, más normalidad institucional de la que cabía esperar a la vista, hace dos años, de los resultados electorales. Regenerar la política española es asignatura que requiere décadas y que pasen varias generaciones de políticos que es tanto como decir varias generaciones de españoles. Sólo los partidos en el poder tienen acceso a la corrupción cayendo en ella si así lo quieren, cosa que, afortunadamente no siempre sucede. Ha sucedido en el PP de Valencia, Baleares y Madrid, en el PSOE de Andalucía y con CiU en Cataluña. La lista de delincuentes es larga, sonora y archiconocida, es cierto, pero también lo es que los tribunales no paran, ratificando la normalidad institucional. La regeneración de la política no depende de que Sánchez tenga éxito en la moción de censura, máxime si otro de los motivos de la moción es convocar elecciones, se supone que a la mayor brevedad. Lo de atender las urgencias sociales no queda claro y puede resultar cualquier cosa o quedar en nada una vez que se han aprobado los presupuestos. Y, en fin, la convocatoria de elecciones sería creíble si Sánchez hubiera puesto fecha.

Ni por separado ni en conjunto los cuatro motivos de la moción de censura suministran justificación suficiente para plantearla en las actuales circunstancias. Tampoco añaden fundamento a la moción las apelaciones grandilocuentes a la dignidad nacional, a la Constitución, a la soberanía, a las reglas de juego o la denuncia de gran alarma social. Recién aprobados los presupuestos y con predicciones económicas aceptables, próxima la recuperación de la normalidad en Cataluña y sin más problemas en el horizonte que los propios del funcionamiento siempre laborioso de un país complejo de gobernar, no acabo de ver la urgencia de una moción cuya gestión no va a resultar fácil al candidato, que precisa para triunfar de apoyos nada recomendables.

El PP se ha hecho merecedor de un fuerte reproche social con la sentencia de la Audiencia Nacional que se suma a los muchos que ya recibió en el pasado y a los que seguirá recibiendo porque ocasiones no van a faltar. A ese reproche le van poniendo la firma los tribunales con plena independencia y en procesos con todas las garantías. Así es como deben perseguirse los comportamientos delictivos. Pero para desbancarle del gobierno hay que vencerle en las urnas.