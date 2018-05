Señores y señoras, se les saluda. Nueva entrega en esta aventura de escribir, pareja a la también gesta de ir viviendo... Aquí estamos, con el mágico junio, las sardinas y la Noite da Queima casi pidiendo paso, en este ciclo de ciclos llamado existencia.

Hoy, y voy directo a la cuestión, les escribo en tono de preocupación. Y es que mi reflexión, un tanto más general que otras veces, amalgama datos variopintos que me producen malos augurios. Por eso digo, parafraseando al propio título que he puesto al artículo, que con estos mimbres, mal iremos. Pasen y vean...

Miren, hoy el Producto Interior Bruto español es ya netamente superior a los tiempos anteriores a la crisis. Se crea riqueza, en un contexto en el que, sin embargo, el desempleo es mucho mayor. Y, lo que es peor, en el que los salarios se han reducido un vertiginoso veinte por ciento, en números gruesos y sin entrar en los casos en los que esto ha sido mucho peor, como el de los jóvenes o el de los asalariados a tiempo parcial. Además, fíjense que la precariedad laboral ha hecho que en nuestro país, hoy, trabajar y ser pobre, en términos de no alcanzar una cantidad mínima compatible con el desarrollo de una vida sencilla, sea más frecuente.

En el otro lado de la película, los que más tienen han mejorado sus posiciones, objetivamente, en este período. Y a los muchos análisis que hemos desgranado aquí ya sobre ello se suma ahora el propio Banco de España, que avisa de que la crisis ha servido para que la mitad de la riqueza del país esté en las manos más acaudaladas. Y es que si el diez por ciento de la población que más tiene atesoraba el 44% de la riqueza del país en el año 2008, ahora este porcentaje pasaría a un inquietante 53%. Algo que concuerda perfectamente con otros indicadores y baremos sobre los que hemos hablado largo y tendido aquí otras veces, tales como el Índice de Gini o el Arope (At Risk Of Poverty and Exclusion), que da una lectura de la población en riesgo de pobreza y exclusión. Un empleo de mayor calidad, sin duda, serviría para ir corrigiendo paulatinamente tal tendencia.

Con todo, alguien podría decir: ¿Y qué? Pues mucho, les aseguro que mucho... Y es que no tengan ninguna duda ustedes de que las sociedades donde hay mayor inequidad son menos vivibles, en términos de casi todo. Desde la mayor inseguridad, manifiesta en tales contextos, hasta la propia peor percepción de bienestar global por parte de la ciudadanía en los mismos, pasando por la peor experiencia en la calle en sociedades con tales ratios, la más deficiente gestión de las oportunidades de todo tipo o el propio estado más precario de salud de la democracia. No tengan ninguna duda, todo eso pasa cuando se exacerban las diferencias y el segmento socioeconómico medio decae. Y es que son las clases socioeconómicas medias -que siguen representando un espectro muy amplio en términos de ingresos- las que aportan más estabilidad al conjunto. Y eso es, precisamente, lo que se ha cargado esta crisis, sin visos de recuperación definitiva, ni mucho menos, a día de hoy. La codicia nunca es una buena compañera de viaje.

Si a eso sumamos otros elementos tampoco despreciables, muy presentes en el día de hoy y que nos refuerzan el diagnóstico en tal análisis, como son la evidente degradación de la vida pública, el insostenible y asfixiante repunte de la corrupción ligada a la política de alto nivel o, en otro orden de cosas, el execrable varapalo presupuestario a elementos nucleares en una sociedad moderna, tales como la ciencia y la gestión de la innovación, mi sensación de que estamos funcionando mal y entrando en terrenos peligrosos aumenta. Sensación, pues, de que necesitamos una profunda regeneración. Pero no se engañen: no hablo únicamente de una regeneración política -muy necesaria, por supuesto- sino también de una regeneración social. Un cambio de paradigma. Un liderazgo social que nos haga sacar lo mejor de nosotros mismos y vencer este bache. Necesitamos ejemplo. De buenas prácticas, para empezar. Y de que, creando efectivamente valor trescientos sesenta grados alrededor de las actividades económicas, ganamos todos y ganamos más.

Y es que, de otra manera, creo que estamos abocados a un mucho mayor nivel de fracaso. Un fracaso social, que va más allá y que es más grave aún que el siempre temido fracaso económico. Si le hacemos eso a nuestro país, por fomento de las diferencias o por dejación en combatirlas, revertirlo algún día será mucho más complejo, caro y difícil. Ese es el reto. Y es que, por encima de partidos políticos y gobiernos de turno que hoy están y mañana no, el objeto de todos nuestros mimos y cuidados ha de ser el paradigma social en el que nos movemos. El modelo de sociedad, con mucha mayor visión estratégica que la ofrecida desde tales instancias. Nuestra visión como pueblo en marcha. Y todo eso, de alguna forma, tengo la impresión de que hoy está un poco dañado. ¿No creen?