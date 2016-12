Investigan a Samir Nasri por presunto dopaje

El culebrón Nasri empezó con el hackeo de su cuenta de Twitter pero no acaba ahí. El futbolista francés está siendo ahora investigado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), como así adelantó el diario 'El País'.



La realidad es que ha sido la propia clínica Drip Doctors la que ahora ha metido en un lío al jugador del Sevilla, quien aparecía en sus redes sociales. "Hemos proporcionado a Nasri una carga de Inmunidad Intravenosa Drip para mantenerle hidratado y en forma durante su ocupada temporada de fútbol con el Sevilla", se podía leer en los perfiles de la compañía.





We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC ???? pic.twitter.com/bfDNeM5vQu