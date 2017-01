Claves de los cambios en la ORA

La modificación de la ordenanza de la ORA superó ayer el trámite del debate en comisión, previo a su paso por el pleno la próxima semana para su aprobación definitiva. Salvo que la oposición varíe su abstención de ayer y sume más votos en contra que Marea, el Gobierno local sacará adelante unos cambios que permiten anular las denuncias abonando un recargo, suprimen el parking exprés y excluyen la propuesta de la oposición de que los trabajadores puedan aparcar en la zona verde de los barrios donde tengan su empleo.

Anulación de denuncia. Quienes sean denunciados por no tener tique de la ORA o por presentar uno no válido podrán anular la denuncia del controlador si abonan un recargo de seis euros. Estos conductores dispondrán de sesenta minutos desde el aviso de denuncia para pagar esa tarifa. En el caso de superar el tiempo abonado, se aplicarán dos tarifas: 1,5 euros a quienes abonen el recargo dentro de los sesenta minutos siguientes a la finalización del tique; o tres euros si pagan entre 60 y 120 minutos después. Sobre la mesa queda quién ingresará este recargo, si el Ayuntamiento o la concesionaria. El concejal de Mobilidade, Daniel Díaz, explicó ayer en comisión que la intención es que sea el Concello, pero fuentes de la oposición aseguraron que ningún documento lo acredita, por lo que vaticinan un litigio judicial. Según estas fuentes, ni el pliego de condiciones del concurso, obra del Gobierno del PP, ni la adjudicación definitiva, realizada por el actual Ejecutivo, detallan el destino de estos recargos.

Fin del 'parking exprés'. El Gobierno local del PP introdujo esta zona ORA, con un máximo de veinte minutos de estacionamiento, cuando eliminó el carril bus. El Ejecutivo atiende la petición de PSOE y BNG de suprimir esta modalidad de ORA, en contra del criterio del PP. Son 52 plazas en total en las que la rotación "ha sido similar a la general", según el Concello.

Zona verde solo para residentes. La oposición había alegado por separado con un mismo fin: que se permitiera aparcar en plazas de residentes a los trabajadores con un empleo en esa zona. El Gobierno local rechaza la propuesta porque supondría que la zona verde "perdería su sentido" e "incrementaría considerablemente" la circulación en el centro, donde se concentra la ORA. La medida, alega, requeriría la implantación de al menos 78 nuevos parquímetros no previstos en el contrato con la concesionaria.

Los vehículos de personas con discapacidad, exentos del pago. Marea acepta la alegación, también por separado, de PSOE y BNG, para que los vehículos de usuarios con tarjetas para estacionamiento en plazas de personas con discapacidad queden libres de pagar la ORA. Pero limita la exención a dos horas y requerirá la obtención de un nuevo distintivo especial que el Ayuntamiento comenzará a expedir tras la entrada en vigor de la ordenanza. El PP propuso extender esta exención a vehículos eléctricos e híbridos, pero el Gobierno local desestima la alegación porque contraviene la ley de tasas y precios públicos.

Obligación de introducir la matrícula. El BNG solicitó que se eliminara la obligación de introducir en el parquímetro la matrícula del vehículo al abonar la ORA. El Gobierno local la rechaza porque, sin ese dato, "no sería posible la anulación electrónica del aviso de denuncia ni el control del estacionamiento a través de medios electrónicos ni el pago a través del móvil". Desde la implantación del pago por teléfono móvil, los abonos en efectivo han caído del 91,81% al 70,47%, según el Concello.

Las motos en zona ORA. El PP solicitó que los ciclos, ciclomotores y motocicletas no puedan estacionar en plazas de aparcamiento regulado cuando a menos de 50 metros exista una zona específica reservada para este tipo de vehículos "excepto en los casos en que estén totalmente ocupados". El Ejecutivo lo rechaza porque "sería imposible de gestionar ya que no se podría comprobar si cuando se estacionó el vehículo las plazas reservadas estaban todas ocupadas o no".